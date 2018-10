La onlus Sos Pappagalli contro il remake di Portobello di Antonella Clerici

huffingtonpost

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Il nuovo programma, in onda da sabato sera, è sotto accusa dall'associazione culturale ornitologica e da Sosper le condizioni con cui la trasmissione Rai tiene il pappagallo, uno dei protagonisti della serata. Come negli anni '80 nel vecchio format condotto da Enzo Tortora, così come oggi conalla conduzione, la Rai non ha voluto rinunciare al pappagallo, ma da allora qualcosa è cambiato: "Come si vede nello spot già in onda il pappagallo, un amazzone fronte gialla, non è più lasciato libero sul trespolo, ma ben legato sull'asta di legno. E incoraggiato a ripetere più volte il nome della trasmissione", precisa Sergio Giovannetti, presidente dell'associazione culturale ornitologica, che si dice pronto a denunciare il programma se le condizioni del pappagallo non migliorano."Sia chiaro - ...