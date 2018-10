La legittima difesa secondo Salvini e lo stato dell' immondizia in Italia Di cosa parlare

legittima difesa - il Senato dà l’ok alla legge. Sì anche da Forza Italia e Fdi. Il Pd : “Far west”. Ma ha votato un articolo : La Legittima difesa si allarga: l’approvazione al Senato è avvenuta in tempi da primato, con l’esame in Aula e le dichiarazioni di voto tutte in una sola giornata di lavoro. A Palazzo Madama la legge – che ora passa alla Camera – è stata votata da un una maggioranza allargata di 195 sì: oltre ai partiti di governo, M5s e Lega, il sì è arrivato anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia. Nella votazione finale si sono ...

Il Senato approva la legittima difesa : sarà sempre riconosciuta a chi si difende da un ladro : Il Senato ha votato oggi per l'approvazione dell'articolo 1 della riforma della legittima difesa, che presuppone la sussistenza della legittima difesa sempre. I voti contrari sono stati 52, favorevoli M5S, Lega, Fi e Fdi. Passa anche l'articolo 2: l'approvazione ha visto 245 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti. Assieme alla maggioranza M5S e Lega ha votato a favore anche il Pd, contrari solo i Senatori di LeU. L'articolo stabilisce che è ...

legittima difesa a tutta velocità al Senato. Parte della legge votata da Forza Italia e Fratelli d’Italia. Pd : “Resa dello Stato” : Il disegno di legge sulla Legittima difesa va avanti ad altà velocità in Aula al Senato. L’assemblea ha già votato i primi articoli, in sostanza il cuore del testo. Il primo articolo è passato con 194 sì, 52 no e 4 astensioni, con i voti favorevoli anche di Forza Italia e Fratelli d’Italia: modifica l’articolo 52 del codice penale e stabilisce che nei casi di Legittima difesa domiciliare si considera “sempre” ...

