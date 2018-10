La guerra commerciale potrebbe ridurre la crescita cinese

Dove si schiererà l'Europa nella guerra commerciale Usa-Cina? : Gli Usa si sono resi conto non solo che la Cina non ha alcuna intenzione di diventare un'economia di mercato né di condividere 'una diarchia' sull'ordine mondiale, ma ha la tendenza a barare, anche ...

OMC - l'escalation della guerra commerciale comporta rischi sostanziali per l'economia mondiale : ... il direttore generale dell'Organizzazione mondiale del Commercio , OMC, , Roberto Azevedo ha avvertito che l'escalation della guerra commerciale costituisce un rischi o sostanziale per l'economia ...

Fmi : ' guerra commerciale potrebbe tagliare crescita Pil Asia dello 0 - 9% in prossimi due anni' : Il Fondo Monetario Internazionale ha lanciato un allarme sul rischio che incombe sulla crescita del Pil in Asia , rappresentato dalle tensioni commerciali.

Usa-Cina : guerra commerciale - il Fmi prevede che Pechino avrà la peggio : Washington, 10 ott 04:15 - , Agenzia Nova, - La Cina e altri paesi asiatici vedranno rallentare la crescita delle loro economia per effetto delle perturbazioni del commercio globale,... , Was,

Le nuove rotte commerciali create dalla guerra commerciale : Il mondo non ha dimenticato gli insegnamenti della Grande Depressione, quando il graduale aumento del protezionismo contribuì alla lunghezza e alla gravità della crisi. Questo è il motivo per cui, ...

Ordini all'industria in rialzo ai massimi di un anno malgrado guerra commerciale : Per gli Ordini in generale è il rialzo più consistente da settembre 2017, un altro segnale di robustezza dell'economia Usa nonostante la guerra commerciale a tutto campo in corso con la Cina. Ricevi ...