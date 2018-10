La grande ammucchiata del Gieffe Vip

La grande ammucchiata di Macron per vincere le elezioni europee : Emmanuel Macron punta tutto sulle elezioni europee. E per farlo, si è imposto un obiettivo: unire tutto il fronte progressista del continente. Intervistato al Journal du Dimanche, il presidente francese ha detto che è pronto a "fare di tutto" affinché i progressisti si uniscano "nell'alleanza più ampia possibile" per vincere le prossime europee. elezioni che il capo dell'Eliseo definisce senza troppi giri di parole "una lotta per la civiltà".È ...