La Francia sta peggio dell' Italia Borse | nessun allarme per S&P

"La Francia sta peggio dell'Italia Mercati - nessun allarme per S&P's" : "Un'eventuale procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia? Pensando al fatto che dal 2006 la Germania non si attiene sistematicamente alla regola prevista dal Six Pack sul surplus commerciale, sarebbe anche una buona occasione per capire se nell'Eurozona le regole valgono veramente per tutti i Paesi o soltanto per qualcuno. In più, il commissario Moscovici Segui su affaritaliani.it

Migranti - Parlamento Ue contro Francia e Germania : "Basta restrizioni alle frontiere interne"" : ... che ha dato il primo ok a una modifica delle regole di Schengen volta a limitare il periodo di ripristino dei controlli alle frontiere, cosa che incide anche sull'economia, dati i ritardi nella ...

27 ottobre - Siria - summit a Istanbul tra Turchia - Russia - Germania e Francia : Infatti, Bruxelles vincola gli aiuti a una contropartita politica importante, ovvero garanzie sul rispetto dei diritti e una liberalizzazione reale della vita politica Siriana. In questo senso, un ...

Francia - morto il negazionista Robert Faurisson : contestò esistenza camere a gas : Il revisionista e negazionista francese Robert Faurisson, è morto all'età di 89 anni nella sua casa di Vichy, in Francia. L'ex accademico venne condannato più volte per aver contestato l'esistenza di ...

Polizia Italia al confine Francia : vertice Salvini-Castaner/ Sindaco Claviere : “rivedere Trattato Dublino” : Caos Italia-Francia a Claviere, migranti al confine: Salvini sbotta contro Macron, "Polizia Italiana a presidiare il confine". Castaner "incontrerò il Ministro Italiano, sì a cooperazione"(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:50:00 GMT)

Claviere - migranti al confine Italia-Francia/ Ultime notizie - Castaner : "incontrerò Salvini" : Caos Italia-Francia a Claviere, migranti al confine: Salvini sbotta contro Macron, 'polizia italiana presidia confine'. Castaner 'lo incontrerò'.

Migranti respinti in Francia - Castaner : «Parlerò con Salvini - senza cooperazione non c'è soluzione» : «Non c'è solzuione senza cooperazione». Il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, ha annunciato a Le Journal du Dimanche di voler «discutere...

Respingimenti frontiera Francia-Italia - Castaner : "Ne parlerò con Salvini. Decisioni unilaterali non aiutano" : Il ministro dell'Interno francese a Le Journal du Dimanche sulla decisione del suo omologo italiano di inviare agenti a Claviere: "Nessuna soluzione senza cooperazione"

Francia - prof minacciata con pistola alla testa/ Video choc - studente : “Mettimi presente” : Uno studente minaccia la sua professoressa con una pistola ad aria compressa. E' accaduto in Francia, la scena è stata filmata con uno smartphone e caricata sulla Rete(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 19:35:00 GMT)

In Francia l'inchiesta su Melenchon è diventata un caso politico : Ora scrivete che si tratta di un atto politico, di una operazione di polizia politica' continua con un tono tra l'ironico e l'arrabbiato il leader della sinistra radicale, terzo candidato più votato ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : tutti i risultati della prima giornata in Francia. Vince Confalonieri - tre podi azzurri : prima giornata davvero esaltante nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista per quanto riguarda la nazionale italiana: una vittoria e tre podi totali per gli azzurri. Andiamo a riepilogare tutti i risultati delle finali odierne. Inseguimento a ...