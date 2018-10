La e-Tron piace | Audi ci mette 14mila km da spendere con l' Enel

La proposta VelTroni sulle liste piace a Martina - non a Orlando. E i renziani dicono sì sperando in un rinvio del congresso : La proposta di Walter Veltroni di correre alle elezioni europee con "una lista aperta con il meglio della società civile non divisa tra le correnti del Pd" non piace a tutte le correnti del Pd. Il segretario dem Maurizio Martina parla di "contributo importante" e subito la rilancia in un post su Facebook parlando di "liste aperte a tutte le energie europeiste e progressiste che si devono unire per una alternativa forte al rischio dei ...

Milan - che investitura per CuTrone. Shevchenko : 'Mi piace - con Higuain...' : Shevchenko, in una intervista alla Gazzetta dello sport, parla di Milan: 'È una squadra che mi gasa. Mi piace Cutrone, può crescere con Higuain'.

Francesco Monte al GF Vip piace proprio a tutti : l’ex Tronista è tra i favoriti : Francesco Monte al Grande Fratello Vip: l’ex tronista è uno dei favoriti di questa edizione Al Grande Fratello Vip, Francesco Monte sembra piacere proprio a tutti. L’ex tronista di Uomini e Donne ha colpito tutto con il suo ultimo sfogo sulla fine della sua relazione con Cecilia Rodriguez e sulla madre scomparsa nel 2011. Monte […] L'articolo Francesco Monte al GF Vip piace proprio a tutti: l’ex tronista è tra i favoriti ...

Uomini e Donne/ Claudio Sona e l'appello a Maria De Filippi : "Mi piacerebbe tanto che..." (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Claudio Sona e l'appello a Maria De Filippi: "Mi piacerebbe tanto allenarmi con lei almeno una volta..."(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Mara a Uomini e Donne non piace : il pubblico contro la Tronista : Mara Fasone a Uomini e Donne: la nuova tronista non convince gli opinionisti e il pubblico Mara Fasone a Uomini e Donne non ha iniziato il percorso nel migliore dei modi, secondo il pubblico. Infatti, la maggior parte dei telespettatori non riesce ad apprezzare il modo di fare della nuova tronista. In particolare, il pubblico […] L'articolo Mara a Uomini e Donne non piace: il pubblico contro la tronista proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne anticipazioni : a Lorenzo Riccardi piace la nuova Tronista Teresa? La dichiarazione : anticipazioni Uomini e Donne: le parole di Lorenzo Riccardi per la nuova tronista Teresa Langella Non solo Luigi Mastroianni e Mara Fasone, sul nuovo Trono di Uomini e Donne c’è un’altra sintonia da non sottovalutare. Stiamo parlando di quella tra Lorenzo Riccardi e Teresa Langella, che hanno subito instaurato un certo feeling. E il Cobra […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: a Lorenzo Riccardi piace la nuova tronista ...