La donna dello scrittore | Neorealismo che si trascina addosso pathos e senso del racconto

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) I giovani turchi del settimanale Film Tv l’hanno definito un “capolavoro contemporaneo”. La(Transit, in originale), diretto dal tedesco Christian Petzold (dal 25 ottobre nelle sale italiane) ha sì l’aria formalmente un po’ retrò, ma è uno di quei film da cui non puoi staccare gli occhi nemmeno un secondo. Ci vuole un piccolo carpiato diper entrare nella trama. Immaginate la Francia occupata degli anni ’40. Una fuga verso Sud, verso Marsiglia, quella di migliaia di persone che ricorda l’eco degli ultimi giorni di vita di Walter Benjamin. Immaginate però che non ci sia ricostruzione storica. Che i tedeschi in fuga scappino su treni merci, dentro ai container, di notte e di nascosto dalla gendarmerie con pastori tedeschi, nel 2018. Ne Ladue dimensioni storico/temporali coesistono in un’unica rappresentazione del ...