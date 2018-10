La corsa ai 9 condoni fiscali parte da oggi Ecco tutte le scadenze

ilsole24ore

: RT @mlupoi: Ieri sera ho riasssunto a due tedeschi un americano e un sud africano cosa significa il governo lega-stella (razzismo, blocco o… - b4rtowski : RT @mlupoi: Ieri sera ho riasssunto a due tedeschi un americano e un sud africano cosa significa il governo lega-stella (razzismo, blocco o… - mlupoi : Ieri sera ho riasssunto a due tedeschi un americano e un sud africano cosa significa il governo lega-stella (razzis… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Il 24 ottobre è la data spartiacque per l’adesione alle sanatorie. Entro il 13 novembre si dovrà sottoscrivere la proposta del Fisco per aderire all’accertamento con adesione risparmiando sanzioni e interessi. Dieci giorni dopo scatta il termine per definire «a prezzo stralciato» gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione. E il 7 dicembre dovrà andare alla cassa chi ha aderito alla rottamazione bis per saldare il conto 2018...