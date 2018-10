La Cappella del Guarini illumina Torino | il light design a regola d’arte

Coro della Cappella Sistina - il Papa licenzia il direttore dopo l’indagine per riciclaggio - truffa e peculato : Papa Francesco ha licenziato il direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina, monsignor Massimo Palombella. Bergoglio ha deciso che il 14 ottobre 2018 il salesiano dirigerà per l’ultima volta il Coro in occasione della messa delle canonizzazioni che si celebrerà in piazza San Pietro, durante la quale saranno proclamati santi anche Paolo VI e Oscar Arnulfo Romero. Una decisione frutto di una contrattazione durata alcune settimane. ...