L R Vicenza 2 Triestina 2 Segui la diretta

DIRETTA / Vicenza Triestina (risultato finale 5-4 dcr) streaming video e tv : passa il Vicenza! : DIRETTA L.R. Vicenza - Triestina , info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia di Serie C(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 22:06:00 GMT)

DIRETTA / Vicenza Triestina (risultato finale 2-2) streaming video e tv : un punto a testa! : DIRETTA L.R. Vicenza - Triestina , info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia di Serie C(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 21:18:00 GMT)

DIRETTA / Vicenza Triestina (risultato live 1-1) streaming video e tv : pareggia Coletti su rigore! : DIRETTA L.R. Vicenza - Triestina , info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia di Serie C(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:39:00 GMT)

L.R. Vicenza Triestina/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario - quote e risultato live : diretta L.R. Vicenza - Triestina , info Streaming video e tv: probabili formazioni , orario , quote e risultato live della partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia di Serie C(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 08:18:00 GMT)

Vicenza - ad un passo un attaccante dalla Triestina : Secondo quanto riferito da Sky Sport è in chiusura la trattativa tra Triestina e Vicenza per Rachid Arma , attaccante classe '85. Nuovo centravanti dunque per i veneti.