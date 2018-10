L imbarazzo del Museo della Bibbia ' I Rotoli esposti da noi sono dei falsi'

Luigi Di Maio - l'imbarazzo del grillino quando cita i leghisti e i sovranisti : gli attivisti lo fischiano : Prima che intervenisse Beppe Grillo sul palco di Italia 5 Stelle a Roma, nessuno dei big grillini che è intervenuto ha osato pronunciare la parola 'Lega', né tanto meno citare il nome di Matteo ...

Guerra di veline Di Maio-Salvini. imbarazzo M5S sul condono del nero : È difficile credere a quell’immagine di compattezza che la conferenza stampa corale vuole trasmettere, quando la prima domanda che tutti si fanno è: chi ha vinto? ...

La prova del cuoco - gaffe dello chef. imbarazzo per Elisa Isoardi : Da quando è arrivata lei alle redini del programma a tema culinario di Rai 1, continua a non soddisfare in termini di ascolti. Lo share non accenna a migliorare e i fan della trasmissione richiedono a gran voce l’ex conduttrice Antonella Clerici. Il debutto con la bella Isoardi ha raccolto 1.611.000 pari al 15.95% di share; lunedì 11 settembre 2017 la ripresa stagionale de ”La prova del cuoco” con la Clerici fu seguito ...

L'imbarazzo della Lega a spiegare i provvedimenti voluti dal M5s : Roma. "La sciagura è che in tv ci andiamo noi, i grillini non ci vanno, e così tocca alla Lega difendere provvedimenti indefiniti e vaghi. Io sono un avvocato, non sono abituato a parlare per sentito ...

Una domenica tra cultura - storia - enogastronomia - sport e tradizioni : c'è solo l'imbarazzo della scelta in Granda : Completeranno la manifestazione un mercatino dell'artigianato, spettacoli, momenti di animazione e concerti. Dal 9 al 23 settembre si svolgerà inoltre il "Settembre Cebano", una serie di iniziative ...

Demolizione del ponte nelle mani di Autostrade. L’imbarazzo dei pm : Nubi scure si addensano su ciò che rimane del ponte Morandi: l’allerta meteo in vigore da ieri sera su Genova ha bloccato tutte le operazioni nel letto del torrente Polcevera, sino a questa notte. Si teme per il vento forte e il rischio di nuovi crolli dai tronconi rimasti in piedi. Ma anche dal punto di vista della Demolizione e ricostruzione del ...

Roma - al via la Serie A : Di Francesco ha l'imbarazzo della scelta : Di Francesco:"L'11 migliore? Sono in difficoltà nella scelta". Le probabili formazioni di Roma - Torino

Genova - l’imbarazzo del M5S che ora rinnega i No-Gronda «La favoletta? Mi sono fidato» : M5S sotto attacco, critiche anche da «Le Monde»Il leader dei 5 Stelle: il progetto è a bando e partirà

