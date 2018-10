Khashoggi | Trump | “tradito da Riad | dubbi su Bin Salman” Ultime notizie | NYT | “come

Khashoggi - Trump : Salman coinvolto?Forse : 12.38 Il presidente Usa, in una intervista al Wall Street Journal nello Studio Ovale, ipotizza la responsabilità del principe ereditario saudita bin Salman nell'omicidio di Jamal Khashoggi , cronista e dissidente, nel consolato saudita di Istanbul. "Il principe gestisce le cose laggiù;soprattutto a questo stadio,se dovesse essere qualcuno,sarebbe lui". Secondo il quotidiano turco Sabah,l'intelligence di Ankara ha mostrato a Gina ...

"Processiamo i responsabili a Istanbul" - Erdogan presenta il conto sul caso Khashoggi e a pagarlo potrebbe essere Trump : La richiesta che potrebbe scatenare la "guerra diplomatica" viene a conclusione della "nuda e cruda verità" sull'assassinio di Jamal Khashoggi che Recep Tayyp Erdogan aveva annunciato nei giorni scorsi e che oggi ha svelato in Parlamento. Il presidente turco misura le parole, sembra addolcirle, riconosce l'impegno del re saudita, ma la richiesta finale è di quelle che a Palazzo reale risuonano come una dichiarazione di guerra. ...

Khashoggi - Erdogan : la verità sull’assassinio/ Ultime notizie - Trump insoddisfatto dalla versione dei sauditi : Jamal Khashoggi , reporter ucciso: i nuovi dettagli sulle modalità della morte, video. "Consigliere MBS guidò l'omicidio via Skype", accusa Erdogan "delitto pianificato da giorni a Riad"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 13:36:00 GMT)

La vicenda Khashoggi turba la campagna di Trump contro l'Iran : La seconda minaccia, implicita, è quella di un rialzo vertiginoso del prezzo del barile che sconvolgerebbe l'economia mondiale. L'Arabia Saudita si era impegnata ad aumentare la produzione per ...

La verità di Erdogan sul caso Khashoggi. Trump insoddisfatto delle spiegazioni di Riad : È il giorno delle verità turca sul caso dell'uccisione di Jamal Khashoggi nel consolato saudita di Istanbul. C'è grande attesa per le rivelazioni annunciate dal presidente Recep Tayyip Erdogan, che ha promesso la verità "nuda e cruda" sull'assassinio del giornalista, di cui viene accusata l'Arabia Saudita.Il ministro degli Esteri saudita Adel al-Jubeir ha detto che saranno messe in atto misure per garantire che un ...