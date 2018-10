: L’arte di Putin di non sprecare mai una crisi. Il caso Khashoggi, gli affari con Riad e la realpolitik della Russia… - ilfoglio_it : L’arte di Putin di non sprecare mai una crisi. Il caso Khashoggi, gli affari con Riad e la realpolitik della Russia… - SkyTG24 : Riad ammette: 'Khashoggi è morto, omicidio nel consolato di Istanbul' - NotizieIN : Khashoggi, Riad: sì ispezione Consolato -

Le autorità saudite hanno concesso alla polizia turca l'autorizzazione per unanei pozzi del giardino delsaudita di Istanbul, dove è entrato per l'ultima volta il giornalista dissente,saudita che viveva in esilio volontario negli Usa. Per Skynews alcune parti del corpo del reporter sarebbero state rinvenute nel giardino,ipotesi smentita finora dalla Procura turca.La premier May ha disposto la revoca dei visti d'ingresso in GB per i sospettati dell'omicidio.(Di mercoledì 24 ottobre 2018)