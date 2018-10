Juventus | lavoro di scarico dopo Manchester alla Continassa

Juventus - dopo Manchester lavoro di scarico alla Continassa : TORINO - La Juventus è rientrata oggi a Torino dopo la vittoriosa trasferta di Champions League in casa del Manchester United . Arrivata all'aeroporto di Caselle, la squadra ha subito raggiunto il ...

Juventus - riprendono gli allenamenti : assente Allegri - CR7 : "Tornato al lavoro" : Cristiano Ronaldo. GETTY IMAGES Si torna al lavoro in casa Juventus . Mentre Allegri assapora il primo "anticipo" di Champions League a Nyon, al forum degli allenatori europei, alla Continassa di ...

Juventus - lavoro a parte per De Sciglio : La Juventus si è allenata ieri alla ‘Continassa’ a due giorni dall’esordio in campionato contro il Chievo. I bianconeri hanno lavorato sulla tattica, oliando i meccanismi in vista della sfida di sabato pomeriggio alle 18. Ha lavorato a parte il solo Mattia De Sciglio, oltre naturalmente a Leonardo Spinazzola, che prosegue nel suo programma di recupero. Domani è previsto un altro allenamento al ...