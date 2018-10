Juventus | dopo Manchester lavoro di scarico alla Continassa

Juventus - lavoro di scarico dopo Manchester alla Continassa : TORINO - La Juventus è rientrata oggi a Torino dopo la vittoriosa trasferta di Champions League in casa del Manchester United . Arrivata all'aeroporto di Caselle, la squadra ha subito raggiunto il ...

I tentacoli della ‘ndrangheta sulla Juventus : dopo la puntata di Report si muove la procura Figc : Ha destato scalpore la trasmissione Report, andata in onda su Rai Tre nella serata di ieri, sui rapporto tra Juventus, Ultrà, ‘ndrangheta. Secondo quanto riferito dal Fatto Quotidiano, la procura della Figc potrebbe chiedere copia della registrazione del programma e aprire un’istruttoria per valutare la violazione del codice di giustizia sportiva da parte della dirigenza bianconera. Già nei mesi scorsi, alla luce delle rivelazioni ...

Dopo otto vittorie arriva il primo stop per la Juventus di Ronaldo : Cristiano Ronaldo non basta alla super Juve per centrare la nona vittoria. Dopo otto vittorie consecutive è arrivato il primo

Juventus - Allegri : "Il dopo sosta è pericoloso"/ Il mister bianconero : "Ronaldo sereno". E sulla Nazionale... : Massimiliano Allegri parla alla vigilia di Juventus-Genoa: sbagliare è vietato. In campo non vedremo Perin ma Szczesny, Chiellini riposa in difesa mentre davanti ci sono ancora dubbi.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:15:00 GMT)

Juventus - Allegri Il dopo sosta è pericoloso. Ronaldo è sereno - Piatek una sorpresa : TORINO - La ripresa del cammino in campionato, in programma domani all'Allianz Stadium contro il Genoa, preoccupa Massimiliano Allegri. Nonostante le difficoltà che incontrerà sul campo la squadra, ...

Juventus - Chiellini : 'Ho studiato per costruirmi un futuro dopo il calcio' : A me piacerebbe restare nel mondo del calcio, perché è la mia grande passione. Magari con qualche ruolo da scrivania e non di campo, ma devo imparare e non pensare che siccome ho giocato 15 anni ...

Juventus - contro il Barcellona anche sul mercato : dopo Pogba anche Piatek : Viste le ottime prestazioni di Krzystof Piatek in serie A, 9 gol nelle prime 7 giornate, il Genoa è riuscito ad attirare su di sé l'attenzione di molte squadre italiane ed europee. Da ultima a essere ...

Ritiro Cassano - l’attaccante conferma : “io alla Juventus? Mi caccerebbero dopo 3 giorni” : L’attaccante Antonio Cassano ha annunciato l’addio al calcio giocato, dopo qualche allenamento con l’Entella il calciatore ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Prima della decisione Stefano Corti e Alessandro Onnis avevano intervistato Fantantonio, l’intervista andrà in onda a Le Iene Show, tanti gli argomenti trattati, da Stramaccioni alla Juventus fino al calcio attuale. Iene: Meglio il calcio nel ‘99 o ...

Juventus - Allegri indica la via : 'Dopo 7 scudetti vogliamo la Champions' : MILANO - 'Dopo 7 scudetti e 4 coppe Italia consecutive, puntiamo all' Europa , sfiorata nelle due finali di Champions raggiunte negli ultimi 4 anni' . Lo ha detto al Samsung District di Milano l'...

Juventus - Allegri alza l’asticella : “Dopo 7 scudetti ora puntiamo alla Champions” : Intervenuto al Samsung District di Milano per la presentazione del nuovo Galaxy A9, Massimiliano Allegri ha parlato degli obiettivi stagionali della sua Juventus: “Dopo 7 scudetti e 4 coppe Italia consecutive, puntiamo all’Europa, sfiorata nelle due finali di Champions raggiunte negli ultimi 4 anni”. Poi sulle affinità tra l’azienda coreana e il club piemontese: “Samsung e Juventus – evidenzia Allegri ...

Juventus - calo delle azioni in borsa dopo le accuse di stupro per Ronaldo : Le azioni della Juventus sono ancora in calo: in meno di tre settimane il titolo, che aveva toccato i massimi storici, ha corretto del 25%, compreso anche il -5,1% odierno che pare connesso alle accuse di stupro rivolte a Ronaldo. CR7 è stato accusato da una ex modella del Nevada di violenza sessuale per fatti avvenuti a Las Vegas nel 2009. La polizia di Las Vegas ha riaperto il caso a settembre in seguito a una nuova denuncia della ...

Juventus pesante in Borsa - -5 - 07% dopo accuse a Ronaldo : Roma, 5 ott., askanews, - Juventus Football Club in pesante ribasso in Borsa, a tarda mattina il titolo cede il 5,07 per cento a 1,254 euro dopo l'esplosione del caso Cristiano Ronaldo, accusato da ...

Juventus - Agnelli ‘scrive’ agli azionisti : il presidente bianconero allo scoperto dopo gli ultimi giorni di caos : Sono giorni caldissimi in casa Juventus, in particolar modo dopo l’annuncio dell’addio con il dirigente Beppe Marotta, in arrivo importanti cambiamenti che riguardano il club bianconero. Il numero uno del club ha deciso di scrivere una lettera per spiegare la situazione del club nel dettaglio: “i prossimi sei anni saranno cruciali sia per noi che per il calcio italiano. Dobbiamo rimanere tra i club più importanti al ...