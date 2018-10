Juventus | Bentancur sorprende a Manchester | il nuovo titolare di Allegri

Juventus-Bentancur - 50% al Boca Juniors sulla futura rivendita : Juventus-Bentancur- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino”, la Juventus potrebbe rischiare di incassare solo il 50% sulla potenziale futura cessione di Rodrigo Bentancur. Di fatto, come si legge, il Barcellona avrebbe imposto una clausola del 50% sulla futura rivendita del talento uruguaiano. Un aspetto che la Juventus valuterà con calma e valuterà […] L'articolo Juventus-Bentancur, 50% al ...

Juventus - rifiutati 30 mln per Bentancur : Juventus– Massimiliano Allegri ha creduto molto in lui, non ha abbandonato le speranze quando non sembrava trovare la giusta dimensione in bianconero, ma ha insistito per far nascere un nuovo Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano ha appena iniziato la seconda stagione alla Juventus, dopo l’anno passato in cui aveva progressivamente perso posizioni nella gerarchia del […] L'articolo Juventus, rifiutati 30 mln per Bentancur ...

Serie A - Udinese-Juventus : Ronaldo e Bentancur fanno volare i bianconeri : Questa Juve sa solo vincere. Sono 10 le vittorie in stagione, 8 in campionato e 2 in Champions League, un ruolino di marcia che segna il cammino di una squadra che ha tutta la voglia e l'intenzione di non fermarsi davanti a nulla. Ieri pomeriggio, nell'anticipo contro l'Udinese alla Dacia Arena, è andato in onda lo show bianconero, in realtà replica di tanti show già visti. I ragazzi di Allegri hanno giocato per gran parte dei 90 minuti nella ...

Udinese-Juventus 0-2 : Bentancur-Ronaldo - otto vittorie su otto : ROMA - L'unica sosta che conosce la Juventus è quella obbligatoria per le nazionali: il resto è un cammino da caterpillar in campionato come in Champions, con la vittoria come unico motore. La squadra ...

Udinese-Juventus 0-2 : Bentancur e Ronaldo - la capolista sa solo vincere : UDINE - In una gara valida per l'ottava giornata di andata di Serie A, la Juventus ha espugnato la Dacia Arena battendo l'Udinese per 2-0. Reti di Bentancur, 33', e Ronaldo, 37', nel primo tempo. In ...

Udinese-Juventus 0-2 : gol di Bentancur e Cristiano Ronaldo : La solita Juve schiacciasassi passa anche alla Dacia Arena e fa 10 su 10 in stagione. Troppo più forti gli uomini di Allegri di un'Udinese che da subito si è rintanata nella propria metà campo, ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Udinese-Juventus 0-2 - Bentancur e Cristiano Ronaldo decidono alla Dacia Arena : Una Juventus devastante quella di questo inizio di stagione. I bianconeri ottengono la decima vittoria in partite ufficiali (l’ottava in Serie A) nella sfida alla Dacia Arena di Udine, contro l’Udinese. Nell’anticipo del sabato dell’ottavo turno i campioni d’Italia si sono imposti 2-0 grazie alle marcature di Rodrigo Bentancur e di Cristiano Ronaldo nella prima frazione di gioco, impressionando per la grande ...

Udinese-Juventus - le formazioni ufficiali : in campo Bentancur e Barak : Velazquez ha scelto la migliore formazione per cercare di fermare la Juventus. Il modulo sarà sempre il 4-1-4-1. Tra i pali ci sarà Scuffet: in difesa Stryger Larsen e Samir sugli esterni, con Troost-Ekong e Nuytinck al centro. Di fronte alla retroguardia Valon Behrami con a centrocampo Pussetto, Fofana, Mandragora e De Paul. Kevin Lasagna […] L'articolo Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali: in campo Bentancur e Barak proviene da ...