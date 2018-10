Juve | la scelta di Agnelli per il dopo-Marotta

Bonucci capitano in Juventus-Genoa. Scelta di gruppo : Juventus-Genoa. Bonucci TORNA capitano– Ancor prima del risultato, 1-1, a sorprendere in Juventus-Genoa di ieri sera è stata la fascia di capitano al braccio di Leonardo Bonucci. Una Scelta insolita, sicuramente inaspettata, dopo tutte le vicissitudini trascorse tra il numero 19 e i bianconeri. Il litigio con Allegri, la fuga al Milan, le parole di […] L'articolo Bonucci capitano in Juventus-Genoa. Scelta di gruppo proviene da Serie ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - la Juventus lo difende : Selvaggia Lucarelli contro la scelta dei bianconeri : Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga, Selvaggia Lucarelli critica le parole della Juventus in difesa di CR7 Cristiano Ronaldo, dopo le accuse di stupro di Kathryn Mayorga, è coinvolto in una vera e propria bufera mediatica. A seguito della denuncia legale della ragazza, che secondo la sua testimonianza sarebbe stata stuprata nel 2009 a Las Vegas, la Juventus si è pronunciata sulla faccenda in difesa del calciatore(VEDI ...

Marotta e l'addio alla Juve : 'Ha deciso la società - scelta dolorosa' : TORINO - 'E' una situazione voluta dalla società, non c'è un motivo scatenante. Io mi adeguo a quelle che sono le loro idee e le loro direttive, per amore sia delle persone che della stessa Juve' . ...

Valencia-Juventus - la formazione scelta da Allegri : novità importanti e la decisione su Douglas Costa : Valencia-Juventus, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha fatto le proprie scelte in vista della gara di questa sera al Mestalla Valencia-Juventus è alle porte. Questa sera la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo al Mestalla per la prima in Champions League dall’arrivo di Cristiano Ronaldo, il dominatore delle ultime annate europee. Com’è ovvio che sia, il portoghese sarà presente nell’11 titolare, ma ...

Sassuolo - la scelta su un difensore che può tornare alla Juve : Secondo Il Corriere dello Sport , nella difesa del Sassuolo che affronterà domenica la Juventus va verso una maglia da titolare Gian Giacomo Magnani . Il centrale è arrivato nella scorsa finestra di mercato proprio dai ...

Juve - Marotta : 'L'Inter sarà con noi nei primi posti. Marchisio via? Scelta sua' : Beppe Marotta , direttore generale della Juventus , ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Chievo: 'Cristiano Ronaldo? Per essere campioni bisogna avere capacità non solo professionali, ma anche umane. Lui è un prototipo dell'eccellenza, non solo divertirà ...

Silenzio - parla Cristiano : "Scelta facile - la Juve è una società incredibile" : Il fuoriclasse di Madeira ai tifosi bianconeri: "Darò il massimo e sono certo che vinceremo titoli insieme"