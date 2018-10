Judo | Matteo Marconcini torna dopo l’infortunio | “Avevo paura | ora alzo l’asticella verso

Judo - Matteo Marconcini torna dopo l’infortunio : “Avevo paura - ora alto l’asticella verso il Grand Slam di Osaka” : Matteo Marconcini è tornato a combattere nel weekend dopo addirittura 416 giorni di assenza del tatami a causa di un infortunio. L’aretino si era messo al collo la medaglia d’argento ai Mondiali 2017 perdendo la finale degli 81 kg contro il tedesco Alexander Wieczerzak ma poi un incidente lo ha costretto ai box e soltanto lo scorso fine settimana si è rivisto in gara, conquistando un altro argento l’European Cup di Malaga. Il ...

Judo Mondiali 2018 : fuori Matteo Medves nei -66 kg. Resa onorevole contro il campione in carica Hifumi Abe : Si infrangono al terzo turno, al cospetto del campione iridato in carica, il nipponico Hifumi Abe, i sogni di podio ai Mondiali di Judo per Matteo Medves nella categoria -66 kg. A Baku, in Azerbaigian, l’italiano, dopo due vittorie per ippon, si è arreso al più quotato avversario, capace di chiudere a sua volta con un ippon in un match nel quale era già in vantaggio. Nel primo turno l’azzurro aveva superato lo statunitense Ryan ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : Matteo Medves sconfitto al terzo turno dal giapponese Abe - Odette Giuffrida subito eliminata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Dopo le prime medaglie assegnate all’ucraina Blodid nei -48 kg e al giapponese Takato nei -60 kg, si riparte oggi, venerdì 21 settembre, con altre due categorie di peso, in cui saranno protagonisti due italiani. Odette Giuffrida, argento olimpico in carica, proverà a ben figurare nella categoria -52 kg, lasciandosi così alle ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : l'Italia punta su Odette Giuffrida e Matteo Medves : Buon divertimento con OA Sport! , Foto: IJF, Il programma di oggi e gli azzurri in gara CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 7.50 Odette ...