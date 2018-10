Jodie Comer | «Così mi godo la vita da assassina in tv»

vanityfair

: la crush per jodie comer non l'ho ancora superata - phrenic_ : la crush per jodie comer non l'ho ancora superata - dobrevshug : Raga io ho una adorazione speciale per Jodie Comer, è troppo brava madò mi ricordo che la vidi la prima volta in My… - dobrevshug : Vorrei essere attraente almeno un decimo di quanto lo è Jodie Comer -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)in Killing Evein Killing Evein Killing Evein Killing Evein Killing Evein Killing Evein Killing Evein Killing Evein Killing Evein Killing Evein Killing EveLa lunga salopette rossa di jeans e le zeppe vertiginose le fanno sfiorare il metro e novanta esembra ancora più imponente di quando indossava la corona in The White Princess. Oggi la 25enne britannica allo scettro preferisce le pistole, «strumenti del mestiere» di Villanelle, l’squilibrata che interpreta in Killing Eve. Questo thriller al femminile firmato da Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), presentato al festival Canneseries e dal 15 ottobre su TIMVision, ha già conquistato due nomination agli Emmy, nella categoria drama e come miglior protagonista per Sandra Oh (l’ex ...