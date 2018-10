Ion Maiden | l' FPS ispirato ai classici Duke Nukem 3D e Blood arriverà in edizione fisica

eurogamer

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) L'imminente Iondi 3D Realms è un FPS "old style" che si ispira ai grandidel genere. Oggi arrivano buone notizie per i fan dei media fisici, infatti 3D Realms ha stretto una partnership con 1C Entertainment per creare una copiadi Ion. Insieme a questo, lo sparatutto di ispirazione retròsu tutte le principali console, contemporaneamente alla versione PC.Come riporta Destructoid, il CEO di 1C Entertainment, Nikolay Baryshnikov, ha dichiarato: "sono sempre stato un fan deiFPS della vecchia scuola3D,, Max Payne e Shadow Warrior, quindi sono super entusiasta di collaborare con uno studio leggendario come 3D Realms. In qualità di publisher globale, il nostro obiettivo è quello di offrire titoli di alta qualità a tutti i giocatori di tutto il mondo e la nostra collaborazione con 3D Realms è una grande aggiunta al nostro ...