“Io | terrona fuori sede emigrata dagli affetti L’Italia del futuro fatta di paesini

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Emigranti 2.0. È questo che siamo. I nostri nonni lasciavano le loro terre con valigie di cartone piene di timori e speranze. Speranze per unmigliore, per sé e per i propri cari. Le nostre valigie sono più evolute, nuovi materiali e comode rotelle, ma le paure e i desideri che accompagnano ogni donna o uomo del Sud restano le stesse. Nel 2003 ho lasciato il Molise, a 18 anni, per passare da una cittadina di 25mila abitanti ad una città di milioni di persone, Roma. Quando sono partita, sentivo e sapevo che difficilmente sarei ritornata. Ho studiato ingegneria da borsista, ma la borsa di ...