Io e mio padre ci siamo scontrati | chiariti | amati Ogni tanto | dico a tutti | nel

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Koval - padre di Ursula - la fa rinchiudere in manicomio : Giunto ad Acacias, il crudele padre della Dicenta sconvolgerà i piani della Dark Lady e la farà rinchiudere in manicomio.

Licia Colò/ “Quando mio padre mi ha lasciata mi ha dato un'energia nuova” (S’è fatta notte) : Licia Colò ha chiuso definitivamente la rottura con la Rai, dopo quattro anni di militanza a Tv2000. Oggi sarà ospite della puntata di S'è fatta notte(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:51:00 GMT)

Corinne Clery : “mio padre diceva che non ero sexy”/ “Angelo Costabile? Oggi è un affetto fraterno” : A 68 anni, nonna di tre nipoti e 40 anni dopo il celebre film da lei interpretato, Histoire d'O, Clorinne Clery si racconta: vive da single in un casolare in campagna(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:22:00 GMT)

Renzi : "Travaglio e il Fatto condannati a risarcire mio padre" : Aveva intenatato causa al Fatto Quotidiano per diffamazione, oggi Tiziano Renzi ha vinto e dovrà essere risarcito. A darne comunicazione il figlio Matteo Renzi sulla sua e-news e sui social. 'Marco ...

Veronica Panarello : "Mi manca il mio bambino"/ Ultime notizie - il padre "Non posso abbandonarla - è mia figlia" : Veronica Panarello: "Mi manca il mio bambino". Ultime notizie, omicidio Lorys Stival: il padre "non posso abbandonarla, è mia figlia e le voglio bene"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:21:00 GMT)

Michelle Hunziker : ‘Pensavo mio padre amasse l’alcol più di me ma lo difendevo contro tutti’ : “Io stavo ore e ore con lo zaino ad aspettare che tornasse papà e lo difendevo contro tutti”: a rivelarlo è la splendida Michelle Hunziker, che ha riparlato pubblicamente della sua vita e anche della sua infanzia con l’amato papà, purtroppo preda dell’alcolismo. “Pensavo che amasse l’alcol più di me. Sentivo il suo amore da sobrio ma quando beveva spaccava tutto”, ha proseguito la conduttrice, “Mi ...

