huffingtonpost

: Invita 32 compagni al compleanno, ma nessuno si presenta. La foto del piccolo Teddy diventa virale - HuffPostItalia : Invita 32 compagni al compleanno, ma nessuno si presenta. La foto del piccolo Teddy diventa virale - Bandini83 : Invita 32 compagni al compleanno, ma nessuno si presenta. La foto del piccolo Teddy diventa virale… - MicheleVesch : RT @HuffPostItalia: Invita 32 compagni al compleanno, ma nessuno si presenta. La foto del piccolo Teddy diventa virale -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Seduto al tavolo da solo, senza amici, circondato da piatti vuoti, proprio il giorno del suo sesto: è questa l'immagine del figlio che una mamma dell'Arizona ha condiviso su Facebook. Nello scatto, ilMazzini, il quale avevato 32di classe in pizzeria, attende invano il loro arrivo. La, inviata dalla madre ad un giornalista locale, ha avuto un effetto a sorpresa: non solo è arrivata a decine di lettori, che hanno inondato ildi auguri, ma anche alla squadra dell'NBA Phoenix Suns. Il team hatoa festeggiare il suocon loro.È la madre dia raccontare all'ABC15 lo svolgersi degli eventi: secondo la ricostruzione, agli inviti pochissimi genitori avevano risposto dicendo che non sarebbero riusciti a partecipare, mentre la maggior parte aveva preferito semplicemente ignorare la richiesta. ...