huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Intercettati due pacchi bomba destinati a Obama e Hillary Clinton - giomo2 : RT @HuffPostItalia: Intercettati due pacchi bomba destinati a Obama e Hillary Clinton - MMastrantuono : RT @HuffPostItalia: Intercettati due pacchi bomba destinati a Obama e Hillary Clinton - HuffPostItalia : Intercettati due pacchi bomba destinati a Obama e Hillary Clinton -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Un ordigno è stato indirizzato all'ufficio di Barack, ex presidente degli Stati Uniti. Lo riferisce il Secret Service secondo quanto riporta la Cnn. L'oggetto, scrive Bloomberg, è stato rinvenuto durante un normale controllo della posta, ed è stato immediatamente riconosciuto. Inizialmente si pensava fosse stato trovato nella residenza degli.Episodio simile, nelle stesse ore, anche ai danni di: anche in questo caso l'oggetto potenzialmente esplosivo è stato trovato nella posta dell'ufficio della candidata alle ultime presidenziali Usa, a vicino a New York.Né lanéhanno ricevuto isospetti nè sono stati a rischio di riceverli, ha sottolineato l'agenzia, spiegando che la minaccia è stata scoperta durante una "procedura di routine di controllo della posta".I due ex presidenti degli ...