Inter | precedenti a Barcellona | 1 vittoria e 4 sconfitte | ma l' ultima fu la più

Diretta/ Inter Milan streaming video e tv : quote e precedenti - orario e probabili formazioni : Diretta Inter Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby della Madonnina, valido per la nona giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:41:00 GMT)

Inter-Milan - le stracittadine di ottobre : 29 precedenti - 14 vittore nerazzurre : Inter-Milan, in campo sabato sera 21 ottobre alle ore 20.30, posticipo della nona giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Per quanto riguarda il massimo torneo nazionale, sara' il derby nr. 191 ed il bilancio complessivo è favorevole ai nerazzurri che hanno vinto 70 volte contro le 62 dei cugini mentre i pareggi sono stati 58. Contando anche gli altri tornei e, dunque, Coppa Italia, Supercoppa nazionale, Champions League e Campionato Alta ...

Salvini non accetta le scuse francesi sul caso migranti : "Offesa senza precedenti - una vergogna Internazionale" : L'Italia non accetta le scuse della Francia. "Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente. Quanto successo a Claviere è un'offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese, e mi chiedo se gli organismi internazionali - a partire dall'Onu fino all'Europa - non trovino "vomitevole" lasciare delle persone in una zona isolata senza assistenza. Siamo di fronte a una vergogna ...

Inter - tutte le gare giocate il 25 settembre : due precedenti vittoriosi con la 'Viola' : Corsi e ricorsi storici [VIDEO] dell'Inter, legati alla data di oggi, 25 settembre. Stasera i nerazzurri ospiteranno la Fiorentina a San Siro, nel match valido come anticipo della 6^ giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Per quanto riguarda i precedenti legati al giorno specifico, sono complessivamente 14: il bilancio è di 11 vittorie e 3 pareggi. Tra questi match, due hanno visto in campo Inter e Fiorentina al 'Meazza' [VIDEO], pertanto ...

DIRETTA / Inter Fiorentina streaming video e tv : orario e precedenti - quote e probabili formazioni del match : DIRETTA Inter Fiorentina, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 19:09:00 GMT)

Inter-Fiorentina - i precedenti : 81 confronti in Serie A - 48 vittorie nerazzurre : Inter-Fiorentina è senza dubbio uno dei match di punta della sesta giornata del campionato italiano di Serie A, la prima a giocarsi in un turno infrasettimanale. Le due formazioni saranno in campo domani sera, calcio d'inizio alle ore 21.00, allo stadio 'Meazza' di Milano. Sara' la sfida numero 82 tra nerazzurri e viola che si disputa nel capoluogo lombardo per quanto riguarda il massimo campionato ed il bilancio è nettamente favorevole ...

Inter TOTTENHAM / Info streaming video e diretta tv : i precedenti del match. Orario - quote e formazioni : diretta INTER TOTTENHAM, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live della partita valida per la prima giornata del gruppo B nella Champions League(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 12:50:00 GMT)

Champions - l'Inter rivede le stelle dopo 6 anni. Che precedenti contro il Tottenham : Spalletti si affida alla difesa a tre, spauracchio Kane tra gli Spurs. Sarà il debutto di Icardi in Champions

Inter-Parma - i precedenti : 25^ sfida in serie A - una sola vittoria dei ducali a San Siro : Inter e Parma aprono la quarta giornata del campionato di serie A 2018/2019 [VIDEO] e tornano a confrontarsi a San Siro dopo più di tre anni dal match disputato nell'aprile del 2015 e concluso 1-1, reti di Guarin e Lila. Non possiamo considerarla una classica del calcio italiano, visto che i ducali si sono affacciati per la prima volta nel massimo campionato nel 1990, ma a cavallo tra gli anni '90 e 2000 ci sono parecchi confronti molto accesi ...

Inter - calendario Champions League e precedenti con Barcellona - Tottenham e PSV : Ora è ufficiale e se non è un 'girone di ferro' certamente è andata peggio al Napoli [VIDEO] che pure era in seconda fascia, poco ci manca. Il ritorno dell'Inter in Champions League avra' come teatro un girone parecchio competitivo: spicca ovviamente il Barcellona di Leo Messi, ma anche la fresca e battagliera formazione del Tottenham Hotspur. Più 'morbida', ma solo sulla carta, la sfida con gli olandesi del PSV Eindhoven. Gli uomini di Luciano ...