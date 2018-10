Inter | il rilancio di Borja Valero | “Vivo la sfida nerazzurra | sono soddisfatto della mia

calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) In attesa di scendere in campo stasera al “Camp Non”, il centrocampista dell’ha parlato al quotidiano spagnolo El Pais. Si comincia dalle origini dell’avventura italiana: “Inizialmente in Italia avevano qualche dubbio perché a un gruppo di giocatori spagnoli non era andata bene in passato. Per mia fortuna arrivò la Fiorentina con un gruppo di ragazzi giovani e con un tecnico nuovo che voleva giocare a calcio. Il tempo mi ha dato ragione, Firenze era fatta su misura per me. Ho cercato subito di essere intelligente. Facevano cose a cui non ero abituato, con un calcio più fisico e più tattico. Ora la Serie A ha influenze di diversi allenatori e può incontrare diverse filosofie“. Lo spagnolo difficilmente farà l’allenatore: “Mi piace giocare, capirlo sarebbe una follia perché il calcio non è solo razionalità, ci...