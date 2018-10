Inter e Napoli | trasferte proibitive? Macchè | ecco come Spalletti e Ancelotti possono

Champions League - partite oggi in diretta tv : Barcellona-Inter su Rai1 e Sky - Psg-Napoli su Sky : Prosegue oggi, mercoledì 24 ottobre 2018, la Champions League, competizione che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. La Rai, per questa stagione, trasmetterà una partita in chiaro il mercoledì su Rai1. Nuovo format e nuovi orari, con partite divise in due fasce, ore 18.55 e ore 21, e 4 italiane al via: Juventus, Napoli, Roma e Inter, le cui partite ...

Champions League - Barcellona-Inter e PSG-Napoli : Fuori Messi e Nainggolan - Insigne c’è : Champions League, Barcellona-Inter e PSG-Napoli: Fuori Messi e Nainggolan, Insigne c’è. Non si ferma l’Inter. Nemmeno il tempo di godersi la settima The post Champions League, Barcellona-Inter e PSG-Napoli: Fuori Messi e Nainggolan, Insigne c’è appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Champions : Psg-Napoli e Barcellona-Inter - italiane entrambe sfavorite per i bookie : Mercoledì da leoni per Napoli e Inter, impegnate nella terza giornata della fase a gironi di Champions League rispettivamente in casa del Paris Saint Germain e del Barcellona. Due trasferte proibitive ...

Champions League - gare proibitive per Napoli e Inter : le due italiane partono sfavorite su Sisal Matchpoint : Mercoledì da leoni per Napoli e Inter, impegnate nella terza giornata della fase a gironi di Champions League rispettivamente in casa del Paris Saint Germain e del Barcellona. Due trasferte proibitive sulla carta, ma sia i campani che i nerazzurri si presentano al match con il morale a mille, che chissà non possa fare la differenza. La squadra di Ancelotti ha accorciato le distanze dalla Juventus in campionato, mentre in Champions ha ...

Champions Tricolore forza quattro : Juve - Roma - Inter e Napoli travolgenti : Champions Tricolore forza quattro: Juve, Roma, Inter e Napoli travolgenti. Martedì Juve e Roma hanno archiviato in scioltezza le pratiche Young Boys The post Champions Tricolore forza quattro: Juve, Roma, Inter e Napoli travolgenti appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Champions League - scommesse : Inter e Napoli a 6 - 25 : Torna lo spettacolo della Champions League con la terza giornata della fase a gironi. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, mette sotto la lente di ingrandimento le quattro partite che riguardano gli impegni delle squadre italiane. Tra poco meno di 24 ore all’Old Trafford il Manchester Utd (a 3,00) di Jose’ Mourinho, con 4 punti in classifica, affronterà la Juventus (a 2,45) che è a punteggio pieno nel girone dopo le ...

Quote Champions : Juve favorita - a Napoli e Inter serve l’impresa : Secondo gli analisti SNAI, l'impresa dei partenopei contro il PSG è ancora più ardua di quella dell'Inter che giocherà al Camp Nou contro il Barcellona L'articolo Quote Champions: Juve favorita, a Napoli e Inter serve l’impresa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Quote Champions League : Napoli ed Inter troppo poco “considerate” : Napoli ed Inter si apprestano a giocare due gare molto complesse in casa di PSG e Barcellona, i quotisti sembrano snobbare le italiane Al Napoli serve un mercoledì da leoni per vincere la trasferta Champions contro il PSG. Alla squadra di Ancelotti è toccato il turno più difficile tra le italiane. È quanto si evince dalle elaborazioni degli analisti SNAI, secondo cui l’impresa degli azzurri è ancora più ardua di quella ...

La Juve è avvisata - Inter e Napoli ci sono : A forza di sentirsi dire che il campionato era già chiuso a ottobre i giocatori della Juve ci hanno creduto. E hanno preso la partita con il Genoa come fosse un test in vista della sfida di Champions ...

Serie A con vista sulla Champions : Roma chiamata al riscatto - fasi finali anticipate per Juve - Inter e Napoli : 1/9 AFP/LaPresse ...

Champions League : Psg-Napoli a Zwayer - Hategan arbitra Barcellona-Inter : TORINO - Sarà il fischietto tedesco Felix Zwayer a dirigere mercoledì sera, al Parco dei Principi , la sfida fra Paris Saint Germain e Napoli per la terza giornata della fase a gironi di Champions . E'...

