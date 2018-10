Instagram non funziona oggi | cosa sta accadendo

Euforia Juve - Allegri twitta : 'Vincere all'Old Trafford non è da tutti'. CR7 su Instagram : 'Partita emozionante' : Manchester United-Juventus , the day after. La vittoria dell'Old Trafford ha caricato l'ambiente bianconero. Nella notte Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo hanno espresso sui social network ...

Il profilo Instagram di Fedez non è più attivo : Il profilo Instagram di Fedez non è più attivo. Provando a cliccare sull'account social del cantante, la pagina non risulta disponibile. Non è ancora chiaro se si sia trattato di una mossa volontaria. Il fatto avviene dopo una serie di polemiche nate proprio in seguito a parole rilasciate dal rapper su Instagram. La prima è stata una diatriba con Striscia la notizia, che aveva fatto una battuta sull'operazione del ...

Come non farsi spiare su Instagram : Amate mantenere la vostra privacy su Instagram al sicuro da eventuali utenti malintenzionati? Il noto social network ha raggiunto un enorme successo. Esso conta tantissimi utenti che ogni giorno aggiornano lo status della propria vita leggi di più...

Elisabetta Canalis ferita alla testa - fan spaventati su Instagram - ma non è come sembra - : Un primo piano di Elisabetta Canalis ha incuriosito e preoccupato un po' tutti i followers. La Canalis ha pubblicato su Instagram una Stories in cui mostra una brutta ferita alla testa. A un primo ...

Ilenia Lazzarin : su Instagram è felice per la dolce attesa e non bada ai chili : Su Instagram Ilenia Lazzarin condivide i momenti della propria vita sottolineando la sua euforia in quanto è in dolce attesa [VIDEO]. La protagonista di Un posto al sole è incinta di Roberto Palmieri e i due si sposeranno alla fine del mese di ottobre dopo una lunga storia di fidanzamento. Ora stanno condividendo la felicita' per l'attesa nascita del figlio il cui nome è gia' stato deciso dalla coppia. Hanno scelto Raoul e nascera' nel mese di ...

CARLOS MARIA CORONA/ Il figlio di Nina Moric : "Instagram non gli piace - Fabrizio glielo impone" (Verissimo) : Nuovo inizio per Nina Moric, che a Verissimo fa un bilancio della sua vita attuale. Si parla anche di CARLOS MARIA, il figlio frutto della sua relazione con Fabrizio CORONA.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 05:13:00 GMT)

Barbara D'Urso - su Instagram a 17 anni : la foto-choc che non è stata per nulla gradita dai fan : Barbara D'Urso ama, tramite Instagram , pubblicare e tenere aggiornati i suoi fan con foto e video sempre fatti in tempo reale. Tra tutti i suoi post, comunque, troviamo anche uno scatto che proviene ...

Nina Moric a Verissimo/ “Fabrizio Corona non cambierà mai!” e su Carlos : “Vuole chiudere il profilo Instagram” : Nina Moric ospite di Silvia Toffanin nel corso di Verissimo in onda domani pomeriggio, parlerà della serenità ritrovata con Fabrizio Corona.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:55:00 GMT)

Instagram non funziona : soluzioni : Quando Instagram non funziona sono davvero tantissime le segnalazioni che riceviamo a questo proposito dagli utenti. Il noto social network infatti, ha dimostrato più di una volta di essere abbastanza fragile e non certo dotato di una leggi di più...

Fabrizio Corona/ Il giallo sulle minacce via Instagram : “Tra poco uscirà la verità e pagherai - non avrò pietà” : Fabrizio Corona e il giallo sulle minacce via Instagram: “Tra poco uscirà la verità e pagherai, non avrò pietà”. Le ultime notizie sull'ex re dei paparazzi(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 15:59:00 GMT)

Sara Affi Fella torna su Instagram nella storia di un'amica - ma U&D non perdona : Dopo la bufera scoppiata a Uomini e Donne, [VIDEO] Sara Affi Fella è riapparsa per la prima volta sui social, anche se non certo come ci si sarebbe aspettato: la ragazza è stata infatti costretta a chiudere il suo account Instagram a causa della fuga dei follower e delle numerose accuse e critiche che riceveva continuamente. Dopo diverse settimane, però, la molisana è riapparsa all'interno di una storia pubblicata dal profilo di una sua amica. ...

Sara Affi Fella torna su Instagram nella storia di un'amica - ma U&D non perdona : Dopo la bufera scoppiata a Uomini e Donne, Sara Affi Fella è riapparsa per la prima volta sui social, anche se non certo come ci si sarebbe aspettato: la ragazza è stata infatti costretta a chiudere il suo account Instagram a causa della fuga dei follower e delle numerose accuse e critiche che riceveva continuamente. Dopo diverse settimane, però, la molisana è riapparsa all'interno di una storia pubblicata dal profilo di una sua amica. La ...

Come attivare l’autenticazione a due fattori non SMS su Instagram (nuova funzione) : Instagram introduce l’autenticazione a due fattori non SMS per aumentare la sicurezza del tuo account, dovresti attivarla, ma prima di farlo hai bisogno di un’app di terze parti Come Authy o Google Authenticator. Instagram rafforza la sicurezza Instagram ha implementato l’autenticazione a due fattori per tutti gli utenti lo scorso anno, a settembre ha annunciato che avrebbe rafforzato ulteriormente questa funzione aggiungendo ...

Nadia Toffa su Instagram : “Il mio libro non parla del tumore” : Nadia Toffa torna a parlare su Instagram del libro scritto dopo essersi ammalata di cancro e intitolato Fiore d’inverno. “Questo libro non parla della malattia – ha scritto la giornalista, parlando del suo romanzo -. Sul mio tumore si è detto tanto ma anche tante falsità e purtroppo ne han parlato più gli altri che la sottoscritta. Questo libro è un libro di filosofia di vita – ha concluso rivolgendosi ai numerosi ...