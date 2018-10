Influenza in arrivo | che cosa dobbiamo aspettarci?

In arrivo il virus Ahn1 : come prevenire e curare l’Influenza - ecco i consigli dell’Oms : Molto probabilmente i virus che quest’anno costringeranno a letto milioni di persone in tutto il mondo per via dell’influenza saranno l’Ahn1 e il virus B, che si stanno già diffondendo ma diventeranno più minacciosi con l’imminente abbassamento delle temperature, e considerando che si prevede un inverno lungo e freddo, è opportuno correre ai ripari. Secondo i dati diffusi dall’OMS, ogni anno l’influenza causa tra i 350.000 ai 650.000 ...

Influenza - in arrivo quattro virus : ecco come riconscerli : L'Istituto superiore di Sanità aspetta la prossima epidemia di Influenza. come spiega Gianni Rezza, a capo del dipartimento malattie infettive, è difficile dare delle anticipazioni. Sicuramente i sintomi inizieranno ad arrivare a novembre e sono quelli inconfondibili: febbre improvvisa sopra i 38 gradi, tosse, mal di gola, brividi e dolori muscolari. Ma attenzione a usare gli antibiotici. Salvo casi di complicanze, è meglio evitarli.Intanto, ...

Influenza in arrivo - il virus quest'anno colpirà un bambino su quattro : Le previsioni, che naturalmente vanno prese come tali, non sembrano preoccupanti. «Non sarà un virus Influenzale particolarmente grave» quello in arrivo per la stagione invernale 2018-2019. Ad affermarlo è Alberto Villani, responsabile del reparto Malattie infettive dell' ospedale pediatrico Bambin