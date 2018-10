Infarto | nel Lazio progetto ' taglia' rischio

Medicina : prevenzione dell’ Infarto - nel Lazio il progetto “taglia” rischio : Ogni anno nel Lazio si verificano 11 mila i ricoveri per infarto miocardico acuto. Ma un progetto per migliorare la gestione clinica dei pazienti a rischio più elevato ha consentito di ridurre i ricoveri. L’esperienza realizzata nella Regione Lazio è stata presentata oggi a Roma in occasione della seconda edizione di Meridiano Cardio ‘Nuove prospettive nella prevenzione secondaria cardiovascolare: focus sull’ipercolesterolemia‘ ...

Nessun effetto su Infarto e ictus dell'Aspirina nelle persone sane : Milioni di persone anziane in tutto il mondo assumono il farmaco Aspirina per prevenire condizioni associate all'invecchiamento e per prolungare la vita sana senza disabilità. Lo studio australiano condotto dall'Università di Monash associato al gruppo di ricerca Berman Center for Outcomes and Clinical Research di Minneapolis negli Stati Uniti, dimostra che in età avanzata e in buone condizioni di salute, la terapia con Aspirina a basso dosaggio ...