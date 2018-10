Incontro Putin-Conte | firmati 13 fra accordi e intese

Incontro parigino tra Putin e Trump l’11 novembre : Trasferta europea per Donald Trump. Il presidente statunitense partirà per Parigi il 9 novembre. Il tycoon parteciperà alle celebrazioni per

Parigi - 11 novembre : Incontro Trump-Putin : 5.00 Il presidente Trump partirà per Parigi il 9 novembre, per partecipare alle celebrazioni per i 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale. Durante la sua visita in Francia è stato confermato un incontro formale con il presidente russo Putin,l'11 novembre come emerso durante il colloquio tra il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, e il capo del Cremlino. La Casa Bianca ha reso noto che il ritorno a ...

Accordo per un Incontro Putin-Trump : MOSCA, 23 OTT - Russia e Stati Uniti hanno raggiunto "un Accordo preliminare" per un incontro tra Trump e Putin l'11 novembre a Parigi a margine delle celebrazioni del centesimo anniversario della ...

Bloomberg elenca le località proposte per il nuovo Incontro tra Putin e Trump - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe incontrare il capo di Stato russo Vladimir Putin a novembre a Parigi o ai margini del vertice del G20 a Buenos Aires, che inizierà alla fine di ...

In fase di coordinamento Incontro tra Putin e Kim Jong Un - : Lo ha detto il vice ministro degli esteri russo Igor Morgulov a Sputnik. Corea del Nord, Kim Jong Un invitato in Mongolia La data dell'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader ...

Trump : "Incontro duro con Putin" - Cremlino commenta - : Il vertice russo-americano dello scorso 16 luglio a Helsinki è stato difficile, ma si è svolto in un contesto diplomatico. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "C'è stata una ...

Azerbaigian-Russia : oggi nuovo Incontro fra presidenti Aliyev e Putin a Baku : Durante il periodo di cooperazione, gli investimenti russi nell'economia dell'Azerbaigian hanno raggiunto quasi 4 miliardi di dollari, mentre diversi imprenditori azerbaigiani hanno investito oltre ...

L'importanza dell'Incontro Putin-Orban - un'alleanza contro Ue : Rinsaldati i rapporti con la Russia, a Mosca, i due leader hanno messo al centro dei colloqui energia, economia, migrazione

La tecnica judo contro l’Ue - l’Incontro tra Putin e Orbán è stato un valzer di cortesia : Roma. “La nostra cooperazione non è ben vista a livello internazionale”, ha detto Viktor Orbán ricevuto da Vladimir Putin. “Ma contro questi fenomeni negativi dobbiamo lottare insieme”. Tante promesse, alcuni sorrisi contenuti, l’incontro tra i due leader nelle mura del Cremlino è stato un evento da

Il prete italiano rapito in Niger e l'Incontro Orban-Putin : Stop alla candidatura olimpica di Torino, Milano e Cortina. Lo ha detto il sottosegretario a Palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, e quello della Lombardia, Attilio Fontana, hanno subito proposto una nuova candidatura: quella di Milano e Cortina. “Se le due regioni

Nell'Incontro Orban-Putin si parlerà di energia ed economia - : "energia ed economia saranno all'ordine del giorno del prossimo incontro tra Orban e Putin, ha detto Szijjjarto ai …

Incontro Putin-Erdogan la prossima settimana - : Il ministro degli Esteri turco Cavusoglu: Situazione a Idlib sta peggiorando. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente russo Vladimir Putin terranno una serie di colloqui lunedì ...