Incidente metro Roma | i tifosi del Cska tuonano | “basta dire che saltavamo sulle scale”

Crollo della scala mobile nella metro di Roma : "Strano Incidente". I dubbi dei vigili sul disastro : Una superstite russa: non ballavamo sui gradini della scala mobile E mostra un video. Indagini sulla manutenzione. Raggi sul posto

Roma - Incidente sulla scala mobile della metro : 3 tifosi Cska ricoverati all’Umberto I : Tre i tifosi Cska sono ricoverati presso il Policlinico Umberto I di Roma, per l’incidente verificatosi ieri sera sulla scala mobile della metropolitana A, fermata piazza della Repubblica. Secondo il bollettino medico del Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione, Ciro Villani, due persone sono arrivate in codice rosso, una in codice giallo: il primo paziente, un 37enne, è in condizioni stabili ed ha subito un trauma degli ...

Roma - Incidente sulla scala mobile della Metro A : l’ipotesi del “gancio spezzato” e del sistema di controllo in tilt : Un gancio spezzato. E il sistema di controllo del nastro mobile andato in tilt. Le perizie ufficiali non ci sono ancora, ma da un primo sopralluogo potrebbe essere questo il guasto alla base dell’incidente avvenuto martedì sera nella stazione Repubblica della Metro A di Roma. Una rottura che avrebbe provocato la discesa a velocità pazzesca dei passeggeri della scala mobile, quasi tutti tifosi russi al seguito della Cska Mosca, e il loro ...

Incidente metro Roma - testimone russo : 'Ferito chi non è riuscito a scendere in tempo' : Uno dei tifosi russi coinvolti nell'Incidente nella stazione della metro Repubblica a Roma racconta quei tragici momenti: 'Eravamo circa 400, all'improvviso la scala mobile ha ceduto e chi non è ...

Incidente metro - Raggi : 'Esprimo la solidarietà della città di Roma ai feriti' : 'Siamo venuti qui per capire cosa sia successo. Da dichiarazioni di alcuni testimoni sembra che alcuni tifosi stessero saltando e ballando sulle scale, però adesso dobbiamo capire. So che Atac ha ...

Incidente metro Roma - capo vigili del fuoco : 'Le cause? E' una cosa strana' : 'Dobbiamo approfondire le cause perché è una cosa strana. Dobbiamo guardare bene i filmati. C'è stato sicuramente un cedimento'. Così il capitano dei vigili del fuoco Giampietro Boscaino dopo il ...

Incidente shock a Roma - cede la scala mobile della metro : il racconto dei presenti - si indaga sulle cause [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/23 vincenzo livieri/LaPresse ...

Grave Incidente nella metro di Roma : 24 feriti - alcuni gravi - tutti tifosi russi -VIDEO : Quasi tutti sono stati trasportati in ospedale. 8 di loro sono gravi, uno perderà un piede. I feriti sono tutti tifosi russi del Cska di Mosca. Avviata l'indagine per capire la dinamica del Grave ...

Incidente metro Roma - la sindaca Virginia Raggi si reca sul posto : “voglio capire cos’è successo” : Roma, la sindaca Virginia Raggi si è recata presso la stazione metro Repubblica per capire quanto accaduto ai tifosi del Cska ”Siamo venuti qui per capire cosa è successo. Dalle dichiarazioni di alcuni testimoni sembra che alcuni tifosi stavano saltando e ballando sulle scale. Stiamo cercando di capire. So che Atac ha avviato un’indagine. Nel frattempo esprimo a nome della città di Roma la solidarietà e la vicinanza ai feriti. ...

Tifosi Cska causano cedimento scala mobile metro - 17 feriti a Roma. Il video dell'Incidente : Una porzione di una scala mobile della stazione metro Repubblica della linea A a Roma ha ceduto causando il ferimento di 17 persone. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento sarebbe stato determinato dalle intemperanze dei Tifosi russi del Cska Mosca, diretti all'Olimpico per la partita di Champions League contro la Roma. Un giornalista sportivo russo ha pubblicato su Twitter un video in cui si vede il momento del crollo della scala ...

Roma - cede scala mobile della metro Repubblica : il momento dell’Incidente. Le immagini : Intorno alle 19, a Roma, le scale mobili della metro Repubblica sono cedute, causando il ferimento di diverse persone. Nel video, il momento dell’incidente. Secondo alcuni testimoni, i tifosi del Cska Mosca “ballavano e cantavano, fino a quando la scala ha ceduto”. L'articolo Roma, cede scala mobile della metro Repubblica: il momento dell’incidente. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano.

Incidente shock nella metropolitana di Roma - cede la scala mobile : decine di tifosi feriti [LIVE] : La stazione Repubblica della metro di Roma è stata chiusa per degli incidenti che hanno coinvolto i tifosi del Cska di Mosca su una scala mobile. I treni della metro continuano a transitare senza fermarsi alla stazione. La scala mobile ha ceduto a causa probabilmente del comportamento irruente dei tifosi che ballavano e cantavano. E’ quanto avrebbero raccontato diversi testimoni alle forze di polizia e ai soccorritori che stanno ...