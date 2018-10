: Inchino casa Riina, condannato confrate - TelevideoRai101 : Inchino casa Riina, condannato confrate - corrmezzogiorno : #Palermo La processione si inchinò davanti a casa Riina, condannato frate - ilSitodiSicilia : Mafia, 'inchino' davanti la casa di Riina a Corleone: confrate condannato a sei mesi | il Sito di Sicilia -

IlLeoluca Grizzaffi, 36 anni, è statoa 6 mesi di reclusione dal giudice monocratico del Tribunale di Termini Imerese, perché fece fermare la processione di Corleone (PA) davanti alladella famiglia del boss. Nel corso della processione,ilsuonò la campanella e tutti si fermarono in via Scorsone 24 per ossequiare la famiglia del defunto capo di Cosa nostra. Il legale di Grizzaffi ha annunto che il suo cliente farà ricorso contro la condanna.(Di mercoledì 24 ottobre 2018)