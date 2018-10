Incendio boschi a Vendrogno | va estendendosi la linea del fuoco FOTO

Incendio Pisa : divieto di caccia su 1000 ettari attorno ai boschi bruciati : Non si potrà sparare nei boschi percorsi dal fuoco sui Monti Pisa ni, ma i fucili non si potranno imbracciare neppure – ed è la prima volta che accade- in quelli vicini che il fuoco ha risparmiato. Lì dove probabilmente, tra gli alberi e i cespugli del sottobosco, avranno cercato e trovato riparo gli animali sfuggiti al rogo sul Monte Serra. “Ci sembrava doveroso salvaguardare la fauna e ci siamo assunti questa responsabilità”, ...

Pisa - Incendio sul Monte Serra : distrutti 10mila ulivi - 15 anni per ricostruire i boschi andati a fuoco : Ci vorranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi andati a fuoco con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. E’ quanto stima la Coldiretti in riferimento al vasto incendio sul Monte Serra, nel Pisano, che spinto dal vento ha già distrutto oltre mille ettari di bosco. Ai costi per gli interventi di emergenza per spegnere le fiamme da terra e con i mezzi aerei e per la necessaria evacuazione si aggiungono quelli per la ...