In pensione col preavviso

Napoli - liceo Sannazaro nel caos : sospensione con effetto immediato per la preside Colantonio : sospensione con effetto immediato. Così ha deciso l'Ufficio Scolastico regionale diretto da Luisa Franzese, che oggi pomeriggio ha firmato il decreto con sui sospende la dirigente...

I vigili del fuoco vanno in pensione - l'omaggio dei colleghi è da brividi / VIDEO : Firenze, 7 ottobre 2018 - Tre pensionamenti salutati in maniera spettacolare dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Firenze . Il ritiro dal lavoro del caporeparto Massimo Turrini, in servizio ...

Con 'Quota 100' gli ospedali rischiano il "collasso". L'allarme dei medici : "25mila subito in pensione - sarà paralisi" : Circa 25mila medici e dirigenti ospedalieri in meno nell'arco di un paio di anni, al massimo. Significherebbe di fatto il collasso per il sistema sanitario nazionale. È l'effetto perverso che rischia di diventare reale a causa del combinato di due provvedimenti, uno in via d'approvazione, l'altro vecchio di nove anni: quota 100 e blocco della spesa per il personale del SSN disposto nel 2010 dal Governo Berlusconi. Il grido d'allarme ...

Addio collaudi - la realtà virtuale manda in pensione i piloti" : Milioni di chilometri al polo nord, nel deserto, sulle strade più difficili del mondo: tutto inutile fra poco. La realtà virtuale manderà in pensione un mondo di test su strada. E' la Volkswagen ad annunciare la rivoluzione, sottolineando fra l'altro, che proprio grazie alla 'validazione virtuale' lo sviluppo delle nuove auto sarà più veloce ed ...

pensione anticipata quota 100 : età 62 anni - 400 mila in uscita e ricalcolo assegni del 17% : Pensione anticipata a quota 100 con 38 anni di contributi e all'eta' minima di 62 anni, taglio delle Pensioni più alte e altre misure per superare la riforma Fornero: prendono corpo le nuove pensioni del Governo targato M5S di Luigi Di Maio e della Lega di Matteo Salvini che, dal 2019, potrebbero vedere la desiderata uscita di 400 mila lavoratori con la sola quota 100 e il taglio delle pensioni più alte. Tanto è vero che la maggioranza ha ...

Gela : colonnello Gdf in pensione commissario straordinario del Comune : Palermo, 13 set. (AdnKronos) - Un alto ufficiale della Guardia di finanza guiderà il Comune di Gela (Caltanissetta) fino alle prossime elezioni amministrative. Lo ha deciso il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci - d’intesa con l’assessore alle Autonomie locali Bernadette Grasso - che h

Dopo 45 anni di servizio è andata in pensione la dirigente scolastica di Andora Maria Teresa Nasi : Ho, quindi, impostato il piano dell'offerta formativa in tal senso: dall'educazione ambientale agli spettacoli musicali, dalla collaborazione con le società sportive alla realizzazione di un Presepe ...

Sospensione rate del mutuo : 4 motivi per cui è la scelta più intelligente se si è in difficoltà : In alcuni casi tampona il momento di difficoltà che può svanire quando si ritrova un nuovo posto di lavoro e l'economia famigliare ricomincia a girare un po'. 2. Prendersi un anno di tempo per uscire ...

Test Hpv al posto del Pap Test : va in pensione lo screening per le lesioni precancerose al collo dell'utero : Siamo tra i Paesi più avanti al mondo, e, tra quelli europei, solo l'Olanda è al nostro livello'. Questo non significa che il Pap Test debba andare in pensione. 'È invece l'esame successivo, che ...

Test Hpv al posto del Pap Test : dopo 70 anni va in pensione lo screening per le lesioni precancerose al collo dell'utero : Siamo tra i Paesi più avanti al mondo, e, tra quelli europei, solo l'Olanda è al nostro livello'. Questo non significa che il Pap Test debba andare in pensione. 'È invece l'esame successivo, che ...