In Aula si discute del dl Genova ma Toninelli è assente Le opposizioni all’attacco

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) “Il ministronon ha ritenuto di partecipare alla discussione.è l’emblema del dilettantismo di questo governo. Un governo semplicemente incapace di governare”. A dirlo la deputata genovese del Pd, Raffaella Paita, che ha denunciato l’assenza del ministro (competente) alle Infrastrutture, Danilo, mentre alla Camera era in corso la discussione sul dl. Il collega Enrico Borghi ha aggiunto: “Pensavamo che la smania di protagonismo dimostrata dal ministro in questi mesi lo portasse in quest’. E invece ci sbagliavamo”. Presente, per l’esecutivo, il sottosegretario Vito Crimi, che ha la delega sull’editoria. L'articolo Insidel dlma. Leall’attacco: “Emblema dilettantismo del governo” proviene da Il Fatto Quotidiano.