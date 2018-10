Immobile | l' Europa League per dimostrare d' essere internazionale

Europa League - la carica dei bomber : Immobile e Higuain trascinano Lazio e Milan : Europa League- Buona la prima per le due italiane impegnate in Europa League. Lazio e Milan portano a casa tre punti nonostante alcune difficoltà ed un ampissimo turnover. Sorride Simone Inzaghi, il quale ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi per il primo tempo, ma poi ha evidenziato alcune lacune nella ripresa. Apollon Limassol al […] L'articolo Europa League, la carica dei bomber: Immobile e Higuain trascinano Lazio e Milan proviene da ...

Lazio-Apollon 2-1 - Luis Alberto e Immobile firmano la prima in Europa : ROMA - La cinica Lazio vince di nuovo, per la terza volta consecutiva, con il minimo scarto - stavolta 2-1 - e ottiene i primi tre preziosissimi punti, contro i ciprioti dell'Apollon, nel proprio ...

Europa League 2019 - Lazio-Apollon 2-1. I biancocelesti non brillano - ma ottengono i tre punti con i gol di Luis Alberto e Immobile : Esordio vincente per la Lazio nell’Europa League 2018-2019. Davanti al pubblico dell’Olimpico i biancocelesti riescono a battere 2-1 i ciprioti dell’Apollon Limassol e conquistano tre punti fondamentali in ottica qualificazione nel gruppo H. Una partita in cui la squadra di Simone Inzaghi non ha brillato, ma è riuscita comunque a portare a casa il risultato con le reti di Luis Alberto e Immobile. Nel primo tempo partono forte i biancocelesti con ...

