Il Vasto Incendio dei Monti Pisani 24 Settembre 2018

Milano - Vasto Incendio in un capannone di stoccaggio rifiuti. Comune : “Tenete le finestre chiuse” : Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato domenica sera intorno alle 20.30 nell’area nord di Milano, in via Dante Chiasserini, in zona Bovisasca e vicino a Quarto Oggiaro. Il rogo ha riguardato un capannone di rifiuti della Ipb e sul posto hanno operato numerosi vigili del fuoco, giunti in via Chiasserini con 13 mezzi. Il rogo è stato tenuto sotto controllo e non ci sarebbero rischi per le abitazioni vicine, anche se i residenti sono stati ...

Milano - Vasto Incendio in un capannone : la colonna di fumo visibile da un chilometro. Indagini sulle cause : Un vasto incendio è scoppiato nella serata di domenica a Milano, in un capannone in via Chiasserini, in una zona tra Bovisasca e Quarto Oggiaro. Il rogo è divampato intorno all’ora di cena. Le fiamme, secondo le prime informazioni, riguarda un capannone colmo di rifiuti, ma la temperatura è molto alta e l’area è ancora molto pericolosa perché i vigili del fuoco – intervenuti con numerosi mezzi e uomini – non ...

Milano - quartiere bovisasca : Vasto Incendio - si teme nube tossica : Milano - Nelle ultime ore un vasto incendio sta interessando il quartiere bovisasca, si teme nube tossica. Milano, quartiere bovisasca - Nelle ultime ore sono state numerose le segnalazioni di un...

Cologno Monzese - Vasto Incendio in un'azienda di materiali plastici : Un grosso incendio è divampato nello stabilimento di un'azienda chimica di Cologno Monzese , Milano, . Sul posto le squadre dei vigili del fuoco. Diretti sul luogo del rogo anche gli uomini dell'Arpa.

Vasto Incendio a Capri - fiamme visibili da tutta l'isola : Roma,, askanews, - Un Vasto incendio ha colpito l'isola di Capri, domenica 30 settembre, nel tratto compreso tra la valletta di Cetrella e il Monte Solaro, nel territorio del comune di AnaCapri.Le ...

Capri - Vasto rogo sul monte Solaro : in volo gli elicotteri antincendio : Intorno alle 15 un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato a Capri, sul versante del monte Solaro che affaccia su Marina Piccola. Due alte colonne di fumo, probabilmente provenienti dalla ...

Vasto Incendio nel Pisano : centinaia di sfollati - si indaga per rogo doloso : "Abbiamo ritenuto di aprire un fascicolo che configuri l' ipotesi di reato di incendio doloso sulla base di alcuni indizi che ora dovranno essere confermati eventualmente dal lavoro investigativo: ...

Vasto Incendio nel Pisano : 700 evacuati tra Calci e Vicopisano - “non ci sono né morti né feriti” : La Regione Toscana emanerà un decreto di stato d’emergenza regionale con 200 mila euro stanziati nell’immediato per i Comuni interessati dall’incendio che dalla notte scorsa sta divampando sul versante Pisano del monte Serra: lo ha annunciato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a Calci (Pisa), il presidente della Toscana Enrico Rossi. I sindaci dei Comuni interessati hanno reso noto che le scuole di Calci e ...

Vasto Incendio nel Pisano : 200 evacuati a Vicopisano : A causa dell’incendio che dalla serata di ieri sta interessando il Monte Serra, in provincia di Pisa, sono state ordinate evacuazione anche in frazioni del comune di VicoPisano oltre che di quello di Calci: lo ha reso noto il sindaco di VicoPisano Juri Taglioli. Complessivamente 200 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case. L'articolo Vasto incendio nel Pisano: 200 evacuati a VicoPisano sembra essere il primo su Meteo Web.

Vasto Incendio nel Pisano “provocato da una mano criminale” : circa 600 ettari in fiamme : “Una mano criminale ha provocato l’incendio che sta devastando la nostra zona. Alle 22 di sera di una giornata di allerta meteo per vento e di forte siccità e per di più in una zona non interessata da pulizia di oliveti o di altre piante, la mia più che una affermazione è una constatazione“: lo ha dichiarato il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, in merito al rogo che divampa da ieri sul Monte Serra e che sta interessando ...