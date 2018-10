Il trucco e i tips per il selfie perfetto

dilei

: RT @ambiclimateit: Ecco un #trucco per mantenere la giusta #temperatura per ottenere un #comfort ottimale per tutta la #casa! ?? ?? https://… - NaperMedia : RT @ambiclimateit: Ecco un #trucco per mantenere la giusta #temperatura per ottenere un #comfort ottimale per tutta la #casa! ?? ?? https://… - ambiclimateit : Ecco un #trucco per mantenere la giusta #temperatura per ottenere un #comfort ottimale per tutta la #casa! ?? ??… - Lulimn : 5 tips per realizzare un trucco minerale facile e veloce da sfoggiare tutti i giorni! -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) C’era una volta l’autoscatto. Oggi le fotocamere digitali compatte che impazzavano qualche anno fa sono state sostituite dagli onnipresenti smartphone che, dotati di fotocamera – o doppia fotocamera –, sono sempre a portata di mano e ci danno la possibilità di ritrarre e condividere i nostri look più cool. C’è chi dice che farne troppi fa male a causa della luce blu, ma ilè una vera e propria passione che accomuna le celeb e noi mortali. Ma come scattare il? E, soprattutto, come farlo evitando i 300 tentativi che una social guru come Kim Kardashian sostiene di fare prima di postare uno dei suoi innumerevoli? Il segreto sta nel prepararsi per tempo, facendo attenzione non solo a come teniamo in mano il telefono e alla distanza tra viso e schermo, ma anche ad altri aspetti per nulla secondari. Come truccarsi per ilStar ...