Il tour europeo dei Maneskin a febbraio dopo l’album Il ballo della vita

Pink : tra le date del tour europeo niente Italia - ma la speranza c’è ancora : Dita incrociate! The post Pink: tra le date del tour europeo niente Italia, ma la speranza c’è ancora appeared first on News Mtv Italia.

Premier Abe - al via tour europeo di 5 giorni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ritornano i Subsonica con un disco - un tour europeo e uno in Italia : ... invece, l'alchimia fra suoni e rumori nell'elettronica sperimentale dell'album Glasstress e nell'ultra jazz del progetto MCDM con l'album The City , dedicandosi anche al cinema e alla scienza "...

Le Vibrazioni - in arrivo il nuovo singolo 'Pensami Così' e un tour europeo : La canzone arriva dopo il successo delle hit 'Così Sbagliato' e 'Amore Zen', che hanno sancito il ritorno sulle scene della...

Le Vibrazioni annunciano l’uscita del nuovo singolo “Pensami così” e un tour europeo : Ecco tutte le date The post Le Vibrazioni annunciano l’uscita del nuovo singolo “Pensami così” e un tour europeo appeared first on News Mtv Italia.

Pensami così de Le Vibrazioni è il nuovo singolo prima del tour europeo : Pensami così de Le Vibrazioni arriva il 28 settembre. Da venerdì 28 Settembre sarà possibile ascoltare il nuovo singolo de Le Vibrazioni disponibile in rotazione radiofonica, in streaming e in digital download. Si intitola Pensami così (Artist First/L’Equilibrista) e arriva dopo il duetto con Jack la Furia, Amore zen, uscito a maggio 2018 in vista del “così sbagliato Summer tour” che ha già toccato svariate città e che concluderà il giorno ...

Nissan - tour europeo all'insegna di calcio e tecnologia : Tutti gli amanti di questo sport sono invitati a partecipare a questa esperienza, all'insegna del calcio e della tecnologia. I tifosi avranno modo di vedere da vicino uno dei trofei più iconici del ...

Mercato Europeo - un tour nell'enogastronomia del mondo : Contenuto non disponibile Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner" Taglio del nastro per l'ottava edizione del Mercato Europeo a Ferrara. L'appuntamento atteso da tutti i buongustai ...

I Maroon 5 hanno annunciato le date del tour europeo 2019 - ma niente Italia : Oh no! The post I Maroon 5 hanno annunciato le date del tour europeo 2019, ma niente Italia appeared first on News Mtv Italia.