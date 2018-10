Il tour di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli continua nei teatri fino al 2019 | biglietti

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli in tour nei teatri nel 2018 : info biglietti in prevendita : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli in tour nei teatri dopo i tanti concerti che hanno tenuto in estate. I due ex Pooh saranno ancora sul palco per supportare la musica che hanno voluto inserire in Insieme, disco di inediti che hanno rilasciato a novembre 2017. I biglietti per le due date sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. I nuovi spettacoli sono attesi per il 16 novembre al Teatro Galleria di Legnano ...