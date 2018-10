Il Tar del Lazio accoglie le istanze cautelari di Pro Vercelli e Novara | la B può tornare

Lecce - lacrime ai funerali dello chef Alessandro Nocco : “Voleva adotTare un bambino” : A Taviano (Lecce) i funerali di Alessandro Nocco, il cuoco 42enne morto in un incidente stradale mentre stava andando a lavoro. Due anni fa era sopravvissuto a un altro grave incidente. In un commovente post i colleghi lo hanno ricordato e ringraziato anche per il lavoro fatto con giovani provenienti dall’Africa.Continua a leggere

Ripescaggi Serie B - ecco la sentenza del Tar : accolti i ricorsi e ribaltoni clamorosi [NOMI e DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Novità clamorose per quanto riguarda il campionato di Serie B, il Tar del Lazio ha infatti accolto i ricorsi presentati dai club sul format del campionato di Serie B, sono state accettate le le istanze cautelari presentate da Novara, Ternana e Pro Vercelli, con l’aggiunta del Siena, sulla sospensione della pronuncia del Tribunale federale nazionale che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi delle ...

Il suono del ghiaccio in AnTartide in un video : È impossibile udirla a orecchio nudo, ma la forza del vento che spazza la Barriera di Ross, la piattaforma glaciale più estesa di tutta l’Antartide, è stata convertita dagli scienziati in una serie di suoni davvero interessanti. Riascoltando in modalità accelerata una registrazione di qualche tempo fa sul luogo, Julien Chaput, matematico e ricercatore in geofisica alla Colorado State University, ha notato che era possibile percepire in ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : Paola Egonu la sTar del Campionato. Novara punta allo scudetto con la stella dell’Italia : Inizia il campionato di Serie A1 femminile e parte l’assalto di Novara al trono di Conegliano. In testa alla carovana novarese che si appresta ad assediare il fortino veneto c’è proprio lei, la star del Mondiale giapponese, la giocatrice che ha conteso a Boskovic il titolo di migliore pallavolista del globo e che ha saputo conquistare quello di migliore opposta: Paola Egonu. La giovanissima protagonista del Mondiale appena concluso parte già da ...

Apple - il servizio di streaming potrebbe debutTare nella prima metà del 2019 : (foto: Getty) Il 2019 sarà sicuramente un anno decisivo per il futuro della televisione in streaming. Non solo i protagonisti già attivi nel settore, come Netflix, Amazon Prime Video e Hulu, aumenteranno i loro investimenti in contenuti originali, ma sulla piazza arriveranno anche nuovi competitor, in primis la nuova piattaforma di Disney ma poi anche quelle di Warner ed Apple. Proprio a Cupertino paiono esserci delle novità perché alcune ...

I numeri tesTardi - MatTarella e la voce delle imprese : Mestiere di chi fa politica e governa è cercare di cambiare i numeri delle cose che non vanno. Non negandoli o falsificandoli, naturalmente. Ma lavorando (con scelte, riforme, atti amministrativi, accordi, trattati) per costruire nuovi equilibri, migliori condizioni di sviluppo economico, di lavoro e di vita. Per farlo, però, è necessario conoscerli, quei numeri (i bilanci, gli indici, le statistiche) che dicono come stanno ...

Superbike - GP QaTar 2018 : Jonathan Rea a caccia dell’ennesima doppietta per chiudere in bellezza la stagione : Domani comincerà l’ultimo weekend di gara della stagione del Mondiale Superbike 2018, che si disputerà sulla pista di Losail, in Qatar. Losail ospita per la quinta volta consecutiva il Gran Premio del Qatar per la Superbike, che si è sempre svolto in notturna grazie all’illuminazione artificiale. Il Mondiale Superbike non si deciderà all’ultima gara perchè è già stato assegnato al solito Jonathan Rea con due weekend ...

Suarez papà per la terza volta : alla vigilia del match contro l’Inter è nato LauTaro : Luis Suarez è diventato padre per la terza volta, il paraguaiano sarà comunque impegnato questa sera nella sfida contro l’Inter di Spalletti “Benvenuto Lauti, molto felici di averti con noi. Sua madre sta bene, e lui è felice con i suoi fratellini. Grazie per i vostri messaggi“. Così Luis Suarez ha annunciato la nascita del suo terzo figlio, per cui è stato scelto il nome di Lautaro. Dopo la nascita di Delfina e Benja, ...

La Ue boccia la manovra - MatTarella : 'Tutelare i risparmi delle famiglie' : ... dell'economia del popolo, ma anche dell'economia della crescita. Per un uomo di sinistra è assurdo aumentare l'indebitamento, perché quando ci si indebita non si hanno i soldi per le politiche ...

La Ue boccia la manovra - MatTarella : 'Tutelare i risparmi delle famiglie' : Sul fronte dei conti pubblici ieri sono prepotentemente emersi quattro fatti. Primo: per la prima volta nella sua storia, l'Unione Europea ha bocciato in blocco, richiedendone la riscrittura integrale ...

Uomini e Donne - messaggi criptici della Mennoia : 'vorrei racconTarvene tante ma non posso' : Un'inaspettata novita' potrebbe interessare, molto presto, il programma televisivo pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi [VIDEO], Uomini e Donne. La notizia riguarderebbe il trono più chiacchierato e to dal pubblico della rete Mediaset, quello dei giovani. A quanto pare, in studio si potrebbe verificare una scelta improvvisa. Raffaella Mennoia, famosa autrice dello stesso programma, ha infatti lasciato dei messaggi criptici sui ...

La Ue boccia la manovra - MatTarella : «Tutelare i risparmi delle famiglie» : Sul fronte dei conti pubblici ieri sono prepotentemente emersi quattro fatti. Primo: per la prima volta nella sua storia, l'Unione Europea ha bocciato in blocco, richiedendone la riscrittura...

Food : a Taormina Gourmet il meglio dell'agroalimenTare italiano : Messina, 23 ott. (Labitalia) - Mancano pochi giorni alla nuova edizione di Taormina Gourmet, l’ev[...]

A Pisa torna il job meeting delle sei scuole universiTarie superiori italiane : Placement, con la JobFair torna a Pisa il job meeting delle sei scuole universitarie superiori italiane: giovani di talento incontrano