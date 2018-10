Il suono del ghiaccio in Antartide in un video

wired

: Quando camminate qui, questo passato ritorna alla memoria con il suono terribile e agghiacciante del metallo.… - UlisseRai1 : Quando camminate qui, questo passato ritorna alla memoria con il suono terribile e agghiacciante del metallo.… - francescacheeks : Oggi sono a Cesena a #IMAGinACTION, il Festival del Videoclip, per parlarvi dei miei video preferiti ??. Ci vediamo… - TeatroAstra : A Famiglie a Teatro, domenica 25 novembre, ci sarà Teatro C'art con Casa De Tabua, un racconto inaspettato tra suon… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) È impossibile udirla a orecchio nudo, ma la forza del vento che spazza la Barriera di Ross, la piattaforma glaciale più estesa di tutta l’, è stata convertita dagli scienziati in una serie di suoni davvero interessanti. Riascoltando in modalità accelerata una registrazione di qualche tempo fa sul luogo, Julien Chaput, matematico e ricercatore in geofisica alla Colorado State University, ha notato che era possibile percepire in forma sonora le diverse vibrazioni delle raffiche d’aria sulle dune della distesa di, un fenomeno analogo a quello del classico rullo di tamburi. Che non solo è affascinante da ascoltare, ma anche utile per lo studio della morfologia e dell’evoluzione nel tempo dell’enorme zoccolo di. Si può scoprire come in questo filmato (naturalmente, alzando un po’ il volume). (Credit: American Geophysical ...