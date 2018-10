Il settore beni di consumo italiano è in territorio positivo | +1 | 19% | | giornata euforica

Il settore beni di consumo italiano mostra segnali di resistenza - +0 - 63%. Seduta effervescente per Ferragamo : Andamento moderato per il comparto dei beni di largo consumo , che si è mosso in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell' indice EURO STOXX che ha chiuso sottotono. Il FTSE ...

Seduta tonica per il settore beni di consumo italiano - +1 - 21% - : Andamento rialzista per il comparto dei beni di largo consumo , nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Goods ha aperto a 119.631,44, in ...

In flessione il settore beni di consumo italiano - -1 - 09% - : Movimento in ribasso per il comparto dei beni di largo consumo , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Goods ha avviato la seduta a 119.266,21, ...

Il settore beni personali a Milano si è mosso verso il basso - -5 - 89% - : Andamento depresso per l' indice dei beni personali italiano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Personal & Household Goods . Il comparto degli articoli ...

Il settore beni personali a Milano si muove verso il basso - -3 - 63% - : Andamento depresso per l' indice dei beni personali italiano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Personal & Household Goods . Il comparto degli articoli ...

Calo per il settore beni di consumo italiano - -1 - 31% - - netto calo registrato da Pirelli : calo per il comparto dei beni di largo consumo che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Goods scivola a quota 134.689,8 di 1.789,11 ...

Si muove in territorio positivo il settore beni di consumo italiano - +2 - 17% - - si concentrano gli acquisti su Moncler : Mette il turbo il comparto dei beni di largo consumo che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell' indice EURO STOXX che mostra un timido +0,57%, dopo la chiusura di ieri a quota 378,...

Modesto rialzo per il settore beni di consumo italiano - +0 - 55% - - exploit di OVS : Si muove con moderazione il comparto dei beni di largo consumo , che chiude poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella dell' indice EURO STOXX . Il FTSE ...

Vola il settore beni di consumo italiano - +2 - 35% - - notevole balzo in avanti per Fiat Chrysler : Preme sull'acceleratore il comparto dei beni di largo consumo , mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Goods ha aperto a quota 132.167,64, con un ...

Il settore beni di consumo italiano in rialzo - +1 - 34% - : Teleborsa, - Brilla il comparto dei beni di largo consumo nonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Goods ha aperto a 132.167,64 in crescita ...

Debole il settore beni di consumo italiano - -0 - 60% - - in forte calo Brunello Cucinelli : Teleborsa, - Il Comparto dei beni di largo consumo si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Goods ha aperto a ...

Il settore beni di consumo italiano mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 40% - - exploit di Safilo : Buona tenuta per il comparto dei beni di largo consumo che evidenzia un andamento poco migliore dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Goods ha aperto a 131.224,69, in rialzo dello 0,40% ...