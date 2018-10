Il senso del Samsung Galaxy S10 Lite all’orizzonte | quel che avrà e non avrà

La donna dello scrittore - Neorealismo che si trascina addosso pathos e senso del racconto che non si vedeva da tempo : I giovani turchi del settimanale Film Tv l’hanno definito un “capolavoro contemporaneo”. La donna dello scrittore (Transit, in originale), diretto dal tedesco Christian Petzold (dal 25 ottobre nelle sale italiane) ha sì l’aria formalmente un po’ retrò, ma è uno di quei film da cui non puoi staccare gli occhi nemmeno un secondo. Ci vuole un piccolo carpiato di senso per entrare nella trama. Immaginate la Francia occupata degli anni ’40. Una ...

'Gustaus il senso del gusto' : ... del gusto e valorizzazione dei prodotti ; quello dell'intrattenimento che spazia nei linguaggi degli spettacoli itineranti a quelli per bambini, dal "mini cinema all'aperto" ai concerti classici e ...

Manovra - Moscovici : “Un’Italia senza euro non avrebbe senso - i cittadini sono a favore della moneta unica” : Un’eventuale uscita dell’Italia dall’euro “non avrebbe alcun senso: i cittadini italiani, nella loro grande maggioranza, sono attaccati l’euro, secondo i sondaggi, più del 60% sono a favore”. Lo ha detto il commissario europeo per gli Affari economici, Pierre Moscovici, in conferenza stampa alla Rappresentanza Ue a Roma. “Naturalmente gli italiani si pongono molto quesiti sull’euro – ha sottolineato Moscovici ...

Qualità dell’aria : Portici vince bando Ue grazie a MONICA - il sensore “annusa-smog” dell’ENEA : grazie al sensore “annusa-smog” MONICA dell’ENEA, il progetto “Air-Heritage” del Comune di Portici, vicino Napoli, è l’unica proposta italiana a vincere il bando europeo “Azioni Urbane Innovative” sull’abbattimento delle emissioni inquinanti in città. Con un budget di 4,1 milioni di euro, questa iniziativa triennale “tutta italiana” prevede il coinvolgimento dei cittadini per migliorare il monitoraggio della Qualità dell’aria sul ...

Nuove tecnologie : qualità del caffè al top con la ricerca multisensoriale : Un sistema multisensoriale hi-tech per migliorare l’aroma e il gusto del caffè grazie all’analisi delle molecole rilasciate durante il processo di torrefazione. È l’obiettivo del progetto COMETA, cofinanziato da Lazio Innova, al quale partecipano l’azienda Danesi caffè, come coordinatore, ENEA e Università Campus Bio-Medico di Roma, come partner scientifici, e l’azienda biotech Genechron, nata da uno spin-off ENEA. Questo concentrato di sensori ...

Sergio Mattarella : "Serve senso di responsabilità da parte della politica" : "È indispensabile uno sforzo condiviso per dimostrare la capacità del nostro Paese di affrontare le sfide". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un telegramma inviato all'assemblea di Assolombarda."Servono un dialogo costruttivo e un alto senso di responsabilità da parte della politica, delle istituzioni, delle imprese, delle associazioni e della società civile per scelte consapevoli con una ...

La liquirizia Amarelli e il senso del gusto : ... apprezzare e difendere la bellezza? Perchè, per esempio, se ci accorgiamo della bellezza del creato, ci viene da riflettere sul significato della nostra esistenza nel mondo. Se avvertiamo la ...

Eliseo - l'ora del rimpasto : Macron punta sui fedelissimi per ritrovare consenso : Il ministero dell'Economia è stato rafforzato con "junior ministeri" sulla politica industriale e sull'economia digitale. Le competenze del ministero per le Pari opportunità, di cui è titolare ...

L'Europa tra passato e futuro : Il senso della scommessa - Romait - : ... sulla scia, di Umberto Eco, amiamo le liste, essa può essere condensata in una serie di passaggi fondamentali : età arcaica, Grecia classica, ellenismo, Roma repubblicana e imperiale, fine del mondo ...

Al Rouge et Noir proiezione del film "Il senso della Bellezza" - preview della mostra "VISION OF THE EARTH" che si inaugura venerdì 12 ... : A mettere d'accordo scienza e cinema ci ha provato, peraltro riuscendoci, Valerio Jalongo con il suo documentario dal titolo "Il senso della bellezza", che sarà presentato in anteprima a Palermo alle ...

F1 - Mondiale 2018 : la FIA smentisce che il calo di potenza della Ferrari dipenda dal doppio sensore : Il cambio di passo della Mercedes nel confronto iridato con la Ferrari in Formula Uno è stato devastante nelle ultime sette gare. Un parziale di 6-1 in favore delle Frecce d’Argento, firmato dal “Bomber” Lewis Hamilton, che ha chiaramente indirizzato l’iride sulla strada di Brackley per la quinta volta consecutiva. Un differenziale lievitato di gara in gara che ha portato tanti degli addetti ai lavori ad interrogarsi ...

Salvini-Le Pen - asse per le Europee. "A maggio rivoluzione del buon senso" : Incontro a Roma tra i due leader sovranisti in vista delle elezioni. Salvini: "I nemici dell'Europa sono i Moscovici e i Juncker". Il presidente della Commissione europea: "Ostacolare la marcia dei ...