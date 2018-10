Il Senato approva la legittima difesa | sarà sempre riconosciuta a chi si difende da un

fanpage

: Il Senato approva la proposta di @GiarrussoMario sul voto di scambio politico-mafioso. Se accetti voti sporchi e sa… - M5S_Senato : Il Senato approva la proposta di @GiarrussoMario sul voto di scambio politico-mafioso. Se accetti voti sporchi e sa… - LegaSalvini : ++ IL SENATO APPROVA LA LEGITTIMA DIFESA! ++ - TgLa7 : #Legittimadifesa: Senato approva, la legge va alla Camera -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Ilha votato oggi per l'zione dell'articolo 1 della riforma della, che presuppone la sussistenza della. I voti contrari sono stati 52, favorevoli M5S, Lega, Fi e Fdi. Passa anche l'articolo 2: l'zione ha visto 245 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti. Assieme alla maggioranza M5S e Lega ha votato a favore anche il Pd, contrari solo iri di LeU. L'articolo stabilisce che è esclusa la punibilità di chi ha agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità "in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".