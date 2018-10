IL SEGRETO | anticipazioni puntata di giovedì 25 ottobre 2018

Il SEGRETO anticipazioni 24 ottobre 2018 : l'appuntamento in prima serata su Rete 4 : Prudencio confessa a Francisca di aver tentato di abusare di Julieta. Intanto il Generale perseguita Fe.

Il SEGRETO anticipazioni : da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre 2018 : Tutte le Anticipazioni della soap spagnola di Canale 5 per la settimana a cavallo tra il mese di ottobre e quello di novembre.

Il SEGRETO anticipazioni 25 ottobre 2018 : Francisca tenta di convincere Saul a tornare alla Villa ma il ragazzo le rivela di sapere che ha sempre tramato contro di lui.

Il SEGRETO anticipazioni : SAUL MUORE? PRUDENCIO gli spara e… : Grossa trappola in arrivo per SAUL Ortega (Ruben Bernal) nelle puntate italiane de Il Segreto in onda tra dicembre e gennaio 2019. Rinchiuso in carcere per l’omicidio di Ignacio Valquero (Juan Carlos Vellido), ovvero il padre naturale dell’amata Julieta Uriarte (Claudia Galan), il nostro protagonista si fiderà di PRUDENCIO (Josè Milan) e si metterà completamente nelle sue mani per evadere… Le anticipazioni di questa storyline ...

Il SEGRETO - Saul e Prudencio si battono per Julieta : anticipazioni trame dal 22 al 27 ottobre : Ricominciano come ogni settimana gli intrighi, i sotterfugi e i colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – da anni ormai teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 22 a sabato 27 ottobre alle 16.20 (il sabato alle 15.10). NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Nicolas spara a Dos ...

Il SEGRETO anticipazioni : addio EMILIA e ALFONSO - la coppia esce di scena : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, i telespettatori italiani dovranno dire addio a due personaggi storici della telenovela: EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e ALFONSO Castañeda (Fernando Coronado) usciranno infatti di scena nel corso dell’episodio 1845. Come abbiamo segnalato nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, tutto avrà inizio nel momento in cui i coniugi assassineranno il generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva). Visto ...

Anticipazioni Il SEGRETO trama puntate dal 29 ottobre al 3 novembre 2018 : Emilia ed Alfonso Arrestati per Tentato Omicidio! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre 2018: i Castaneda finiscono in carcere! Prudencio vuole avvelenare Saul… Anticipazioni Il Segreto: Alfonso ed Emilia subiscono maltrattamenti e torture! Julieta e Saul decidono di scappare, mentre Prudencio progetta di avvelenarli! Irene viene pesantemente minacciata da Perez! Fe lotta tra la vita e la morte! La soap di successo spagnola è pronta a regalarci ...