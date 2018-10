Il salame di cioccolato | ottimo dessert per le feste natalizie | le fasi di preparazione

Blastingnews

: Salame di Cioccolato ?? ricetta tradizionale: leggila qui ?? - FabiolaSemeraro : Salame di Cioccolato ?? ricetta tradizionale: leggila qui ?? - FabiolaSemeraro : Salame di cioccolato - ragazzatrullosa : RT @Moonkeelly: Raga ma quant è buono il salame al cioccolato? -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Sulla tavola, dopo i primi e i secondi, non può mancare una ricca scelta di dolci. Unmolto particolare e gradito, soprattutto durante le festivitàche si stanno avvicinando, è ildi. Il dolce si chiama così per la sua forma e perché, per i biscotti che vi sono sbriciolati, quando è tagliato a fette mostra le caratteristiche occhiature del salume. Ecco lain cinque semplici passaggi.