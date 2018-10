Il ritorno del Titanic centodieci anni dopo Stessa nave e stessa rotta | ma più scialuppe

"Batterò la leucemia e farò il mio ritorno". La confessione del campione di wrestling Roman Reigns : Un annuncio fatto durante la puntata di Raw: Roman Reigns ha la leucemia e per questo motivo ha annunciato il momentaneo ritiro dal ring del wrestling.33 anni, statunitense di origini samoane e italiane (la madre è originaria di Vighizzolo), il suo vero nome è Leati Joseph Anoa'i. Nel corso della puntata, è salito sul palco senza l'abbigliamento da wrestler spiegando di dover rinunciare al titolo dell'Universal Championship, ...

ritorno AL FUTURO - 20/ Streaming video del film di Robert Zemeckis (oggi - 22 ottobre 2018) : RITORNO al FUTURO, il film in onda su Canale 20 oggi, lunedì 22 ottobre 2018. Nel cast: Michale J. Fox e Christopher Lloyd, alla regia Robert Zemeckis. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 19:20:00 GMT)

Fallout 76 vedrà il ritorno dell'Enclave e la presenza di fazioni tutte nuove : Durante il fine settimana, Bethesda ha condiviso ulteriori informazioni su Fallout 76. Nonostante il gioco imminente non abbia NPC umani, l'account Twitter ufficiale di Fallout ha fatto trapelare le fazioni del gioco, anche se resta da vedere se queste saranno composte da NPC o giocatori umani. Come segnala Eurogamer.net, un tweet conferma che Fallout 76 presenterà il ritorno di un vecchio amico (o piuttosto, nemico) nella forma dell'Enclave, ...

Moratti raggiante dopo il derby : “sembrava l’Inter del Triplete - scudetto possibile. Sul mio ritorno…” : L’Inter vince all’ultimo respiro il derby contro il Milan grazie ad un gol di Icardi al 92′ e non poteva mancare il commento dell’ex presidente dei nerazzurri, Massimo Moratti. Il capo della Saras ha parlato a “Radio Anch’io lo Sport: “per un tifoso questo è il modo migliore di vincere, Icardi è molto bravo e sempre attento, è stato un risultato fantastico. “Ieri un po’ mi è venuta in ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Irene Lanza e Sara Ricciardi - i nomi nuovi dell’Italia. Un debutto e un gran ritorno : Irene Lanza e Sara Ricciardi sono i due nomi nuovi tra le fila dell’Italia che parteciperà ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale, purtroppo colpita da diversi infortuni nel corso di questa stagione, si affida a questi due validi elementi per disputare una rassegna iridata di livello. Si tratta di due autentiche novità con il body azzurro, poco conosciute dal ...

Fortnite : alcuni tweet di Epic Games farebbero pensare al ritorno dell'evento a tema Halloween "Fortnitemares" in Battle Royale : Epic Games ha condiviso un altro tweet dedicato a "Fortnitemares", che farebbe pensare a un evento a tema Halloween probabilmente in arrivo nell'apprezzata modalità Battle Royale di Fortnite.Come segnala Eurogamer.net, il criptico tweet è il secondo ad essere stato pubblicato durante il fine settimana, anche se non fornisce molti dettagli.Mentre un precedente tweet offriva un'occhiata a un personaggio o una skin non identificata, ora un nuovo ...

La cultura del non sapere e i danni del maoismo di ritorno : Un modo di pensare che crea una mentalità contraria allo studio, al sapere, alla cultura, alla scienza, al merito.

Augsburg - ritorno al passato : festa in look retrò per i 111 anni del club. LE FOTO : Seguendo l'invito della società alcuni tifosi sono arrivati allo stadio in carrozza, i giocatori invece a bordo di un pullman non proprio di ultima generazione, anzi… look e grafiche social old style: ...

Il ritorno della Huppert. "Il segreto per resistere? Non aver paura dei ruoli" : La regina del cinema internazionale, capace di passare da Godard a Cimino, registi agli opposti cinematografici, senza battere ciglio, è lei: Isabelle Huppert. La Festa di Roma, alla sua terza giornata, più movimentata delle precedenti perché è entrata nel vivo della kermesse, ha incoronato la diva francese con un Premio alla Carriera, consegnato da Toni Servillo, altro attore di talento, durante l'"Incontro Ravvicinato" con Antonio Monda. "Non ...

I Modà non si sono sciolti : Kekko svela a Verissimo il ritorno della band : Che fine hanno fatto i Modà? Stanno per tornare con un nuovo disco, parola di Kekko Silvestre I Modà stanno per tornare. Non si sono sciolti come sussurrato da qualcuno ma si sono presi solo una lunga pausa. A confermarlo il leader Kekko Silvestre, ospite di Verissimo per presentare il suo primo libro, Cash- Storia […] L'articolo I Modà non si sono sciolti: Kekko svela a Verissimo il ritorno della band proviene da Gossip e Tv.

Il ritorno dello spettacolo Walking With Dinosaurs in Italia : Da quelle del tempo a quelle geografiche, grazie a questo magnifico show milioni di persone nel mondo possono dire di aver vissuto per cento minuti nella preistoria. Ed il numero è destinato ad ...

Leopolda - il ritorno del finanziere Davide Serra. Renzi lo esalta e attacca : “Salvini-Di Maio? Persi 700 milioni al mese” : C’è chi ricorda ancora le sue dichiarazioni esplosive sullo sciopero alla Leopolda 2014, quando Davide Serra – finanziere amico di Renzi e storico sponsor delle sue campagne elettorali – rivendicò la necessità di limitarlo, convinto che creasse più disoccupati. Parole che costrinsero l’ala Renziana del Pd a immediate rettifiche, dopo uno scontro con la Cgil nel mezzo della riforma (contestata) del Jobs Act. Ora, anni dopo ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio e il ritorno dell'incubo : perché Gianni Morandi lo può ancora distruggere : Il mare con le sue onde porta misteri, amori, segreti. E a Carloforte il mare, stavolta, sembra davvero tempestoso e promette... Cosa promette lo si vedrà da domenica 21 ottobre in prima serata su ...

Halloween - una clip dell’horror col ritorno di Jamie Lee Curtis : Quaranta anni dopo è tempo di resa dei conti per Laurie Strode e Michael Myers. La sopravvissuta e l’assassino, che la notte di Halloween di quattro decenni prima aveva provocato un carneficina, tornano a scontrarsi nell’atto finale in un horror che taglia i ponti con gli episodi successivi al film del 1978. A indossare i panni dei protagonisti sono gli interpreti originali: Jamie Lee Curtis nelle vesti di una donna che rivive le paure ...