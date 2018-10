Il rischio Italia irrompe alla riunione dei governatori della Bce

Previsioni Meteo - 4-5 giorni di forte maltempo al Nord Italia dal weekend : piogge estreme - c’è il rischio di pericolose alluvioni [MAPPE] : 1/9 ...

Giornali tedeschi contro il governo italiano : «Fuori dalla Ue i ricattatori che mettono a rischio l'euro» : con grande preoccupazione che la stampa tedesca sta reagendo in questi giorni alla scelta esplicita del governo Conte di sfidare gli impegni comunitari. Non passa giorno senza che i grandi quotidiani ...

Protezione civile : l’Italia ospita il Forum europeo per la riduzione del rischio da disastri delle Nazioni Unite : l’Italia ospiterà dal 21 al 23 novembre il Forum europeo 2018 sulla riduzione del rischio da disastri. L’evento, organizzato dal Dipartimento della Protezione civile e promosso dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi di catastrofi (UNISDR), prevede la partecipazione di circa 600 studiosi ed esperti provenienti da 55 Paesi che si confronteranno attraverso tavole rotonde, incontri bilaterali e riunioni sul tema “Assicurare la ...

Allerta meteo Estofex : Sud Italia a rischio nubifragi : Allerta meteo Estofex - Insiste il maltempo al Sud! Allerta meteo Estofex - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 1 su massimo di tre)...

Salvataggio Alitalia pagato da pendolari e contribuenti - rischio danno erariale : se ne occupi la Corte dei Conti : Il Salvataggio Alitalia a carico delle Ferrovie, al quale sta lavorando il governo M5s-Lega, sarà un pasticcio che danneggerà le casse dello Stato, i servizi dei pendolari ferroviari e gli stessi dipendenti compagnia aerea. C'è un evidente rischio di danno erariale: smontano la procedura di vendita sulla quale lavorano da mesi i commissari per nazionalizzare perdite, debito e business fallimentare di un'azienda ...

L'Italia è davvero a rischio default? : "Ho un affetto speciale per L'Italia, perché è stata il primo paese che ho studiato quando, nel 1982, sono entrato nel mondo della finanza", scrive Jim O'Neill, ex presidente di Goldman Sachs Asset Management ed ex ministro del Tesoro britannico, oggi presidente di Chatham House. "All'epoca lavoravo per una grande ...

Manovra. Tria : non a rischio stabilità finanziaria Italia e Ue : "Il Governo Italiano è cosciente di aver scelto un'impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme applicative del Patto di stabilità e crescita": lo dice il Ministro dell'Economia ...

‘Italia - come stai?’ : il volley femminile ha un futuro - uomini a rischio Tokyo. La scelta sbagliata di Chamizo : Si è concluso sabato scorso un mese e mezzo di grande pallavolo. Prima i Mondiali maschili in Italia e Bulgaria, poi quelli femminili in Giappone. Al di là dell’esito finale, il responso in chiave azzurra è il seguente: le donne possono legittimamente e con fiducia volgere lo sguardo verso un decennio ambizioso e ricco di traguardi importanti; gli uomini, al contrario, rischiano in breve tempo di subire una involuzione tale da metterne ...

Clima - sette nuove aree costiere a rischio inondazione in Italia : sette nuove aree costiere italiane a rischio inondazione per l’innalzamento del Mar Mediterraneo sia a causa dei cambiamenti Climatici che delle caratteristiche geologiche della nostra penisola. È quanto stima l’Enea attraverso nuove misure che indicano una ‘perdita’ di decine di chilometri quadrati di territorio entro fine secolo....

Moody's taglia rating Italia - Savona mostra i denti : 'No rischio default' : Paolo Savona, in principio, era l'uomo della discordia. Il suo nome come ministro dell'Economia fece saltare il primo tentativo di governo di Lega e Movimento Cinque Stelle. Mattarella riteneva fosse un nome troppo scomodo ed anti-europeista da presentare ai mercati. Alla fine si raggiunse un accordo dirottando l'esperto di economia al Ministero per gli Affari Europei. Tuttavia, la sua opinione su ciò che sta succedendo resta autorevole e degna ...

Moody's taglia il rating dell'Italia/ Declassamento a Baa2 - Savona rassicura “Nessun rischio default” : Moody’s taglia il rating dell’Italia. Declassamento a Baa2, l’ultimo prima del livello “spazzatura". Anche la nota agenzia americana boccia la manovra italiana(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:38:00 GMT)